Brezilya'da Elias Araujo isimli balıkçı Amazon ormanında bulunan Rio Negro nehrinde kayığı ile balık avladığı sırada yedi korsanın saldırısına uğradı. İddiaya göre korsanlar kayığına el koyduktan sonra balıkçıyı suya attı.
Korkunç olayı, bir insana ait kalıntıların timsah tarafından yendiğini gören vatandaşlar ortaya çıkardı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan timsahın karnından çıkan parçaların 16 ekim tarihinden bu yana kayıp olan Elias'a ait olduğu tespit edildi.
Elias'ın saldırganlar tarafından öldürüp suya mı atıldı yoksa kaçarken suya düşüp timsah tarafından mı parçalandı henüz bilinmiyor. Polis saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Korsanlar tarafından saldırıya uğrayan Elias'ın arkadaşı Portal Tucuma'da saldırganlardan kaçtıktan bir gün sonra ormanda sağ bulundu. Bulunduğunda şok geçirdiği için iki gün hastanede tedavi altında tutuldu.
Son Dakika › Dünya › Ava giden balıkçıdan bir daha haber alınamadı! Ceset parçaları nehirdeki timsahın karnında bulundu - Son Dakika Dünya