Avusturya: Putin, mahkum değişimi için olumlu sinyaller verdi

Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, dün açıklama yaparak Putin'in kendisine mahkum değişimi ve Karadeniz'den yük gemilerinin çıkışı için olumlu sinyaller verdiğini duyurdu.

Şansölye Cuma öğleden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaş hakkında konuştuğunu belirterek "Diyaloga girmek için her fırsatı değerlendirmek bizim aktif bir tarafsızlık politikası anlayışımızdır. Bu yüzden Başkan Putin'i aradım. Bir mahkum değişimine olumlu sinyaller verdi. Ayrıca Karadeniz'de malların hareketine izin vermek istiyor" açıklamasını yaptı.