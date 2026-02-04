Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti - Son Dakika
Dünya

Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti

Axios: ABD, İran\'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti
04.02.2026 21:31
ABD yönetiminin, İran'ın 6 Şubat'ta yapılması planlanan müzakerelerin yeri ve formatının değiştirilmesi yönündeki talebini kabul etmeyeceğini Tahran'a ilettiği iddia edildi.

ABD yönetiminin, İran'ın 6 Şubat'ta yapılması planlanan müzakerelerin yeri ve formatının değiştirilmesi yönündeki talebini kabul etmeyeceğini Tahran'a ilettiği iddia edildi.

ABD, İRAN'IN İKİ ŞARTINI KABUL ETMEDİ

Axios haber platformuna konuşan iki ABD'li yetkiliye göre, Washington yönetimi, İran'ın görüşmelerin İstanbul yerine Umman'da ve yalnızca ikili formatta yapılması yönündeki talebini geri çevirdi.

ABD'li yetkili, "Kendilerine (İran) 'ya bu şartlarla ya da hiç' dedik, onlar da 'o zaman hiç' yanıtını verdi." dedi.

"ANLAŞAMAZSAK BAŞKA SEÇENEKLERE YÖNELECEĞİZ"

İran'ın daha önce mutabık kalınan formata dönmeye hazır olması halinde ABD'nin bu hafta ya da gelecek hafta görüşmeye hazır olduğunu belirten yetkili, "Hızlı şekilde gerçek bir anlaşmaya varmak istiyoruz, aksi takdirde insanlar başka seçeneklere yönelecektir." ifadelerini kullandı.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, ABD ile İran arasında nükleer görüşmelerin, 6 Şubat'ta Umman'da yapılmasının planlandığı iddia edilmişti.

"BALİSTİK FÜZE KONUSU DA GÖRÜŞMELERDE ELE ALINMALI"

Öte yandan görüşme yerinin hala netleşmediğini, Türkiye'de yapılmasına onay verdikten sonra İran'ın kabul etmediğine dikkat çeken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "balistik füze" şartı da koştu. Rubio, "Türkiye'de görüşeceğiz zannettik, hala çalışıyoruz. İran ile yapılacak görüşmelerin anlamlı olması için, balistik füze konusu da ele alınmalı" dedi.

TRUMP: BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYORLAR

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftalık geçici finansmanı içeren bütçe paketini Oval Ofis'te imzaladıktan sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu. İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Bir şeyler yapmak istiyorlar, bakalım somut bir sonuç çıkacak mı" dedi.

"KENDİLERİYLE AKTİF OLARAK GÖRÜŞÜYORUZ"

İran'ın nükleer tesislerini hedef alan "Gece Yarısı Çekici Operasyonu"nu hatırlatan Trump, "Daha önce bir fırsatları vardı ama işe yaramadı ve biz 'Midnight Hammer' Operasyonu'nu gerçekleştirdik. Bunun tekrar yaşanmasını istediklerini sanmıyorum. Müzakere etmek istiyorlar. Şu anda kendileriyle aktif olarak görüşüyoruz" şeklinde konuştu. Trump, müzakereler kapsamında planlanan toplantıların yeri ve zamanı konusunda detay vermekten kaçındı.

İRAN, GÖRÜŞMELERİ NÜKLEER KONULARLA SINIRLAMAK İSTİYOR

Axios haber platformunun ismini açıklamak istemeyen 2 yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın ABD ile yürütülecek müzakerelerin formatında ve mekanında değişiklik talep ettiği belirtildi.

Haberde, İran'ın talebi üzerine 6 Şubat Cuma günü taraflar arasında İstanbul'da yapılacağı iddia edilen görüşmelerin Umman'a taşındığı, ABD'nin de bu talebi kabul ettiği öne sürüldü.

"İstanbul'daki görüşmelere birçok Arap ve Müslüman ülkenin gözlemci olarak katılmasının planlandığına" işaret edilen haberde, İran'ın ise müzakerelerin yalnızca ABD ile ikili formatta yürütülmesini istediği iddia edildi.

Haberde, Tahran yönetiminin söz konusu talebinin nedeninin, "görüşmeleri yalnızca nükleer konularla sınırlandırmak istemesi ve bölgedeki diğer ülkeler için öncelik taşıyan füze programı ile vekil gruplar gibi başlıkları gündeme getirmekten kaçınması" olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat'ta Türkiye'de bir araya geleceği iddia edilmişti.

HAZİRAN 2025'TEN SONRA İLK GÖRÜŞME

Bu, İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından ABD'li ve İranlı yetkililer arasındaki ilk görüşme olacak.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'daki devrimin 47. yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz." demişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti - Son Dakika

