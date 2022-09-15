ABD'nin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda kimi desteklediği belli oldu! - Son Dakika
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ABD'nin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda kimi desteklediği belli oldu!

15.09.2022 10:16

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır hattındaki çatışmalar tekrar alevlenirken ABD'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Konuyla ilgili ortak bir açıklama yapan kongre üyeleri, "Ermenistan hükümetinin ve Ermenistan halkının yanındayız" mesajı paylaştı.

Ermenistan'ın provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda Azerbaycan ordusu, karşı tarafa ağır kayıplar verdirdi. Bunun üzerine Erivan yönetimi, geri adım atmak zorunda kaldı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan yaptığı açıklamada, taraflar arasında çatışmaların durduğunu belirterek, "Bu akşam yerel saatle 20.00 itibariyle tüm bölgelerde çatışmaların tamamı neredeyse durdu" dedi.

"AZERBAYCAN'I KINAMALIYIZ"

ABD'den yapılan açıklamalarda ise Ermenistan hükümetine destek verildi. ABD Kongre Üyesi Adam Schiff, Azerbaycan'ın, Ermenistan'a "sebepsiz askeri saldırılar düzenlediği" şeklinde bir iddia ortaya attı. Schiff, Azerbaycan'ın saldırılarını kınayan bir karar tasarısı sunarken, sosyal medya hesabından da açıklama yaparak, "ABD ve müttefikleri, Azeri eylemlerini kesin olarak kınamalı." dedi.

"SAVAŞÇILIĞIN BEDELİ ÖDENMELİ"

Washington'dan hareket geçmesini isteyen söz konusu Kongre üyesi, "Yankı uyandıran bir karar sunduk: Azerbaycan'a artık ABD desteği yok. Savaşçılığının bedelini ödemeli." ifadelerini kullandı.

YARDIMLARI DURDURMA ÇAĞRISI YAPTILAR

Adam Schiff ile birlikte ortak açıklama yapan Kongre üyeleri Frank Pallone, Jackie Speier, David Valadao ve Gus Bilirakis, "Biden yönetimini ve Dışişleri Bakanlığı'nı, Azerbaycan'ın eylemlerini kesin olarak kınamaya ve Aliyev rejimine yapılan tüm yardımları derhal durdurmaya çağırıyoruz. Toprak bütünlüklerini, barış ve özgürlük haklarını desteklemek üzere Ermenistan halkının yanındayız." şeklindeki görüşlerini paylaştı.

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SON DAKİKA: ABD'nin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda kimi desteklediği belli oldu! - Son Dakika
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