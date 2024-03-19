Banksy'nin Finsbury Park'taki Son Eseri Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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Banksy'nin Finsbury Park'taki Son Eseri Ziyaretçi Akınına Uğradı

Banksy\'nin Finsbury Park\'taki Son Eseri Ziyaretçi Akınına Uğradı

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin Londra'nın Finsbury Park bölgesinde yaptığı son eser, yeşil badana gibi görünüyor. Eserin Banksy'ye ait olup olmadığı tartışmaları başladı. Eserin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. İngiltere İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn de eseri ziyaret etti. Eserin nasıl korunacağı henüz bilinmiyor.

19.03.2024 04:22  Güncelleme: 04:25
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Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park bölgesinde yaptığı son eser ziyaretçi akınına uğradı.

Yakından bakılınca bir binanın duvarına gelişigüzel fışkırtılmış yeşil boya gibi duran eser, uzaklaşınca önündeki budanmış ağacın yaprakları gibi görünüyor.

Sol alt köşesinde de elinde bir hortum tutan bir kişinin resmi bulunuyor.

Eserin fotoğraflarının Pazar akşam saatlerine doğru sosyal medyada paylaşılmaya başlanmasının ardından, eserin Banksy'ye ait olup olmadığı tartışmaları başlamıştı.

Sanatçı resmi yaptığı yerin öncesini ve sonrasını gösteren fotoğrafları, Pazartesi öğle saatlerinde şahsi Instagram hesabından da paylaştı.

Sosyal medyada eserle ilgili olarak "yeşil badananın en güzel örneği" yorumları yapıldı.

"Yeşil badana" ya da "yeşil aklama" (greenwashing), şirketlerin çevre dostu görünüp müşterilerin gözünü boyamak için attığı adımlara deniyor.

Banksy'nin son eseri için seçtiği bölge, İngiltere İşçi Partisi'nin eski lideri ve milletvekili Jeremy Corbyn'in seçim bölgesi olan Islington Belediyesi sınırları içinde kalıyor.

Corbyn de Pazartesi günü eseri ziyaret edenler arasındaydı; "Banksy, daha çok yeşile ihtiyacı olan Finsbury Park'e yeşillik getirdi. Bundan çok mutluyum. Burası İngiltere'nin nüfus yoğunluğu en yüksek bölgelerinden" dedi.

Hornsey Road'daki eseri ziyaret eden Wanja Sellers adlı bölge sakini de "Bu bizlere özel bir mesaj gibi, çok onur duyduk" diye konuştu.

BBC'de bir Banksy belgeseli hazırlamış olan James Peak eserin yüksek basınçlı bir hortum ya da yangın söndürücü ile yapılmış olabileceği tahmininde bulundu.

Eserin rengi de Islington Belediyesi'nin cadde isimlerinin tabelalarında kullandığı yeşil ile aynı tonda.

Eserin yapıldığı bina ise şu anda boş ve satılmayı bekliyor.

Binanın sahibi Alex Georgiou "Tabii ki eseri orada bırakacağım ve insanların bundan keyif almasına izin vereceğim. Buna hala inanamıyorum" diye konuştu.

Eserin nasıl korunacağı ise henüz bilinmiyor. Banksy'nin daha önce zarar verilen ya da çalınan eserleri olmuştu.

Banksy'nin geçen Aralık ayında güney Londra'da yaptığı İHA (insansız hava aracı) karşıtı son eser birkaç saat içinde çalınmıştı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki kişi kefaletle serbest bırakıldı. Polis eseri hala arıyor.

Kimliği hakkında zaman zaman farklı iddialar ortaya atılsa da, Banksy'nin gerçekte kim olduğu bilinmiyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Banksy'nin Finsbury Park'taki Son Eseri Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika

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