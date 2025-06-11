Barış İçin Gazze\'ye Yürüyüş

ESKİŞEHİR'de İrfan Başkaya (43), dükkanını ve 2 çocuğunu eşine emanet ederek, yanına aldığı bir paket un, pankart ve Türk bayrağı ile İsrail ablukasındaki Gazze'ye yürüyüş başlattı. Konya'ya doğru yürüyen Başkaya, Adana ve Hatay'dan sonra sınırı geçerek Suriye üzerinden Filistin'e gidecek. Filistin'deki insanlık katliamına dikkat çekmek amacıyla yürüyüşe çıktığını ifade eden İrfan Başkaya, "Filistin'deki çocuklar da eşime emanet ettiğim çocuklarım kadar değerli" dedi.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde tuhafiyecilik yapan İrfan Başkaya, İsrail ablukasındaki Gazze'ye destek vermek için tek başına yürüyüş başlattı. Yaklaşık 2 aydır planladığı yürüyüşe başlamadan önce dükkanını eşine emanet ederek, ailesinden helallik alan Başkaya, 'Hedef Filistin, insanlık için. Karınca misali bir avuç un ile' yazılı pankartı, Türk bayrağı ve yanına aldığı bir paket un ile evinden ayrıldı. İrfan Başkaya, yaklaşık 20 gün sürmesini planladığı yürüyüşünü Konya, Adana, Hatay daha sonra da Suriye sınırından geçerek, Filistin de tamamlamayı planlıyor.

'SAVAŞ İÇİN DEĞİL BARIŞ İÇİN YÜRÜYELİM'

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade eden Başkaya, 2 aydır rahat uyuyup, yemek yiyemediğini söyleyerek, "Ben şu an burada Filistin Gazze'de yaşanan zulme karşı yürüyüş yapıyorum. Bu düşünce 2 aydan beri benim aklımda vardı, eşimle, dostumla paylaştım. Artık halkın harekete geçmesi gerekiyor. Ben basit bir insanım, esnafım ama ben 2 aydır evimde rahat uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. Artık yeter, bu İsrail'i kim durduracak? Eğer Avrupa ve Amerika durduramıyorsa, kimseler durduramıyorsa halk olarak bizler durduralım. Savaş için değil, barış için yürüyelim. Bizim amacımız İsrail'e gidip de savaşmak değil ama bu mazlum insanları niye öldürüyor? Bu insanlar ne yaptı? İbrahim Peygamber'e karınca tarafından taşınan suyun hikayesini herkes biliyor, anlatmaya gerek yok. Ben de o misal elime un aldım, bu yazıyı da yazdım. Karınca misali bu unu, Allah nasip ederse Filistinli kardeşlerime, Gazze'deki kardeşlerime temsili olarak götüreceğim. Belki bu bir işe yaramayabilir ama Türkiye'de 86 milyon nüfusumuz var. 10 milyon insan benimle beraber Suriye sınırına şu kadar un getirse ve bu Netanyahu denilen alçak şu 10 milyon Türk'ü, Müslüman'ı veya vicdan sahibi insanı görünce bir barış imzalasın artık. O da farkına varsın" diye konuştu.

'BEN ÇOCUKLARIMI ARKADA BIRAKTIM'

Türk halkından ve İslam aleminden yürüyüşüne destek beklediğini ifade eden İrfan Başkaya, "İnşallah arkamda 1 kişi değil, 10, 20, 30 milyon kişi ve sadece Türkiye'den ya da İslam aleminden değil, bütün Avrupa ülkelerindeki vicdan sahibi insanları da bekliyorum. Savaş için değil, barış için. Ölen çocuklar için yola çıktım, yolda ne yapacağımı da bilmiyorum. Allah'a sığındım. Ailem ve kızlarım çok üzüldü. Onlar da bu zulme dur denilmesini istiyor ama 'Baba neden böyle yapıyorsun?' dedi. Kızıma başka yola çıkan olmadığını söyledim. Eşim Allah razı olsun, 'Git' dedi. Ben çocuklarımı arkada bıraktım ama zor bıraktım. Oradaki çocuklar, analar babalar ne olacak? Bunları kimse düşünmüyor mu?" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye gitmek için evden ayrılmanın kolay bir karar olmadığını belirten Başkaya, Filistin'deki çocukların da eşine emanet ettiği çocukları kadar değerli olduğunu da sözlerine ekledi.