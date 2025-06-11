Barış İçin Gazze'ye Yürüyüş - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Barış İçin Gazze'ye Yürüyüş

Barış İçin Gazze\'ye Yürüyüş
11.06.2025 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrfan Başkaya, Gazze'ye destek için çocuklarını bırakıp yola çıktı. Amacı barışa dikkat çekmek.

ESKİŞEHİR'de İrfan Başkaya (43), dükkanını ve 2 çocuğunu eşine emanet ederek, yanına aldığı bir paket un, pankart ve Türk bayrağı ile İsrail ablukasındaki Gazze'ye yürüyüş başlattı. Konya'ya doğru yürüyen Başkaya, Adana ve Hatay'dan sonra sınırı geçerek Suriye üzerinden Filistin'e gidecek. Filistin'deki insanlık katliamına dikkat çekmek amacıyla yürüyüşe çıktığını ifade eden İrfan Başkaya, "Filistin'deki çocuklar da eşime emanet ettiğim çocuklarım kadar değerli" dedi.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde tuhafiyecilik yapan İrfan Başkaya, İsrail ablukasındaki Gazze'ye destek vermek için tek başına yürüyüş başlattı. Yaklaşık 2 aydır planladığı yürüyüşe başlamadan önce dükkanını eşine emanet ederek, ailesinden helallik alan Başkaya, 'Hedef Filistin, insanlık için. Karınca misali bir avuç un ile' yazılı pankartı, Türk bayrağı ve yanına aldığı bir paket un ile evinden ayrıldı. İrfan Başkaya, yaklaşık 20 gün sürmesini planladığı yürüyüşünü Konya, Adana, Hatay daha sonra da Suriye sınırından geçerek, Filistin de tamamlamayı planlıyor.

'SAVAŞ İÇİN DEĞİL BARIŞ İÇİN YÜRÜYELİM'

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade eden Başkaya, 2 aydır rahat uyuyup, yemek yiyemediğini söyleyerek, "Ben şu an burada Filistin Gazze'de yaşanan zulme karşı yürüyüş yapıyorum. Bu düşünce 2 aydan beri benim aklımda vardı, eşimle, dostumla paylaştım. Artık halkın harekete geçmesi gerekiyor. Ben basit bir insanım, esnafım ama ben 2 aydır evimde rahat uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. Artık yeter, bu İsrail'i kim durduracak? Eğer Avrupa ve Amerika durduramıyorsa, kimseler durduramıyorsa halk olarak bizler durduralım. Savaş için değil, barış için yürüyelim. Bizim amacımız İsrail'e gidip de savaşmak değil ama bu mazlum insanları niye öldürüyor? Bu insanlar ne yaptı? İbrahim Peygamber'e karınca tarafından taşınan suyun hikayesini herkes biliyor, anlatmaya gerek yok. Ben de o misal elime un aldım, bu yazıyı da yazdım. Karınca misali bu unu, Allah nasip ederse Filistinli kardeşlerime, Gazze'deki kardeşlerime temsili olarak götüreceğim. Belki bu bir işe yaramayabilir ama Türkiye'de 86 milyon nüfusumuz var. 10 milyon insan benimle beraber Suriye sınırına şu kadar un getirse ve bu Netanyahu denilen alçak şu 10 milyon Türk'ü, Müslüman'ı veya vicdan sahibi insanı görünce bir barış imzalasın artık. O da farkına varsın" diye konuştu.

'BEN ÇOCUKLARIMI ARKADA BIRAKTIM'

Türk halkından ve İslam aleminden yürüyüşüne destek beklediğini ifade eden İrfan Başkaya, "İnşallah arkamda 1 kişi değil, 10, 20, 30 milyon kişi ve sadece Türkiye'den ya da İslam aleminden değil, bütün Avrupa ülkelerindeki vicdan sahibi insanları da bekliyorum. Savaş için değil, barış için. Ölen çocuklar için yola çıktım, yolda ne yapacağımı da bilmiyorum. Allah'a sığındım. Ailem ve kızlarım çok üzüldü. Onlar da bu zulme dur denilmesini istiyor ama 'Baba neden böyle yapıyorsun?' dedi. Kızıma başka yola çıkan olmadığını söyledim. Eşim Allah razı olsun, 'Git' dedi. Ben çocuklarımı arkada bıraktım ama zor bıraktım. Oradaki çocuklar, analar babalar ne olacak? Bunları kimse düşünmüyor mu?" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye gitmek için evden ayrılmanın kolay bir karar olmadığını belirten Başkaya, Filistin'deki çocukların da eşine emanet ettiği çocukları kadar değerli olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Barış İçin Gazze'ye Yürüyüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
111 yıllık Türk kulübü futbolcularına ödeyecek para bulamıyor 111 yıllık Türk kulübü futbolcularına ödeyecek para bulamıyor
Kanserle mücadele eden Gül Onat, yapılan yorumlar karşısında isyan etti Kanserle mücadele eden Gül Onat, yapılan yorumlar karşısında isyan etti
Kütahya Simav’da korkutan deprem Kütahya Simav'da korkutan deprem
İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor
Ferdi Zeyrek’le ilgili suikast iddialarına Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama Ferdi Zeyrek'le ilgili suikast iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Kulübüyle bile görüştüler Galatasaray, Fenerbahçe’nin yıldızını kadrosuna katıyor Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
İki katını önerdiler Galatasaray’ın yıldızına dev teklif İki katını önerdiler! Galatasaray'ın yıldızına dev teklif
Orlando Bloom’un kan arındırma tedavisi bilim dünyasında tartışma yarattı Orlando Bloom'un kan arındırma tedavisi bilim dünyasında tartışma yarattı
Los Angeles’ta Apple mağazası göstericiler tarafından yağmalandı Los Angeles'ta Apple mağazası göstericiler tarafından yağmalandı
Yaz sezonunu Türkiye’de açtı Formda vücudu göz kamaştırdı Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
05:29
ABD’de iç savaş sesleri Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
02:58
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti
15:56
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
15:47
Osimhen’in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
15:43
Beşiktaş’ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
15:32
Beğenen de var eleştiren de Galatasaray’ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
15:25
En büyüğü 26 yaşında 3 kardeş yan yana toprağa verildi
En büyüğü 26 yaşında! 3 kardeş yan yana toprağa verildi
15:18
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
15:14
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD’den ayrılmak zorunda kaldı
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD'den ayrılmak zorunda kaldı
15:13
Meslektaşının pantolonunu indiren kadına ibretlik ceza
Meslektaşının pantolonunu indiren kadına ibretlik ceza
14:54
Haber alınamayan doktor evinde ölü bulundu
Haber alınamayan doktor evinde ölü bulundu
14:48
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 10:49:02. #7.13#
SON DAKİKA: Barış İçin Gazze'ye Yürüyüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.