Belçika Enerji Bakanı Straeten: Önümüzdeki kışlar korkunç geçecek - Son Dakika
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Belçika Enerji Bakanı Straeten: Önümüzdeki kışlar korkunç geçecek

29.08.2022 11:03
Belçika Enerji Bakanı Straeten: Önümüzdeki kışlar korkunç geçecek

Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'daki doğal gaz fiyat artışlarına dikkat çekerek, "Önlem alınmazsa gelecek 5 ila 10 yılda kışlar korkunç geçecek" dedi.

Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'daki doğal gaz fiyat artışlarına dikkat çekerek, "Önlem alınmazsa gelecek 5 ila 10 yılda kışlar korkunç geçecek" dedi.

Ukrayna- Rusya savaşı, Covid-19 salgınıyla başlayan gıda ve ekonomik krizlerini daha da derinleştirdi. Bu krizlere Avrupa için enerji krizi de eklendi. Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları ve Rusya'nın doğal gaz akışını azaltması Avrupalı yetkilileri endişelendiriyor.

Belçika Enerji Bakanı Straeten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey yapılmazsa önümüzdeki 5-10 kış korkunç olacak. Avrupa düzeyinde hareket edilmeli ve gaz fiyatlarının sabit kalması için çalışmalıyız. Bu, enerji faturasını 770 euro azaltabilir. Bugün elektrik, gazın satıldığı fiyattan çok daha düşük bir fiyata üretiliyor. Artık üretim maliyeti ile satış fiyatı arasında herhangi bir bağlantı yok" dedi.YENİLENEBİLİR ENERJİ VURGUSU

Bakan Straeten, durumun çok karmaşık olduğunu, reforma ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, "Durum çok karmaşık. Yapısal olarak düşünmek de çok önemli, çok daha ucuz olan yenilenebilir enerjileri teşvik etmeliyiz. Avrupa enerji piyasası başarısız oluyor ve acilen reforma ihtiyacı var. Bu artık birçok aile ve şirket için kabul edilebilir bir durum değil" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Belçika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belçika Enerji Bakanı Straeten: Önümüzdeki kışlar korkunç geçecek - Son Dakika

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