Biden'dan İsrail'e 8 Milyar Dolar Silah Satışı - Son Dakika
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Dünya

Biden'dan İsrail'e 8 Milyar Dolar Silah Satışı

ABD Başkanı Biden, İsrail'e 8 milyar dolarlık silah satışını Kongre'ye bildirdi.

05.01.2025 11:48
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(ANKARA) - Görevi 20 Ocak'ta son bulacak ABD Başkanı Joe Biden'ın, müttefiki İsrail'e 8 milyar dolarlık silah satışının planladığını ABD Kongresi'ne bildirdiği kaydedildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, görevi 20 Ocak'ta son bulacak ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Gazze'ye yönelik katliamlarını sürdüren müttefiki İsrail'e 8 milyar dolarlık silah satışı planlandığını Kongre'ye bildirdi. ABD medyasında yer alan ve ismi açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, 3 Ocak Cuma günü Temsilciler Meclisi ve Senato'nun dış ilişkiler komitelerine bu bildirimi gönderdi. Haberlerde, İsrail'e yapılması planlanan 8 milyar dolarlık silah satışı paketinin, "savaş başlıkları, hassas güdümlü mühimmatlar, top mermileri, jetler ve saldırı helikopterleri için füzeler ve bomba fünyeleri ile mermileri engellemek için havadan havaya füzeleri" içerdiği kaydedildi.

İsrail'e planlanan bahsi geçen satışın, Kongre tarafından onaylanabilir

Mühimmatın bir kısmının üretimi ve teslimatının mevcut ABD stoklarından karşılanabileceğini ancak çoğunun İsrail'e daha uzun bir süre içinde teslim edileceğinin beklendiğini aktaran ABD basını, İsrail'e planlanan bahsi geçen satışın, Kongre tarafından onaylanmasının muhtemel olduğunu belirtti. ABD basınında yer alan haberlerde şu ifadelere yer verildi:

"Temsilciler Meclisi'nin yeni Başkanı Mike Johnson, önceliklerinden birinin dost ve müttefik İsrail'in ABD tarafından desteklendiğini hissetmesini sağlamak olduğunu söyledi. Bunu engellemek için her iki mecliste de üçte iki oya ihtiyacınız var ve bu kesinlikle gerçekleşmeyecek.

Bazı Demokrat milletvekilleri, İsrail ordusu Gazze'deki insani krizle mücadelede yeterince çaba göstermezken ABD'nin silah sağlamaya devam etmesinden duydukları endişeyi dile getirmelerine rağmen silahlar İsrail'e gönderilmeye devam ediyor."

Biden'ın görev süresince İsrail'e olan desteği

Washington, ağustos ayında, jetler, askeri araçlar, bombalar ve füzeleri içeren 20 milyar dolar değerindeki ayrı bir paketi onaylamıştı. Biden yönetimi, kasım ayında da İsrail'e küçük çaplı bombalar ve hassas güdüm kitlerini de içeren 680 milyon dolarlık bir silah paketini daha onaylamıştı.

Biden'ın geçen yıl Gazze'de geniş çaplı yıkıma neden olan 2 bin kiloluk bombaların tek bir sevkiyatını kısa süreliğine durdurmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Biden'ın bu kararını açıkça eleştirmişti. Ancak Biden, Gazze'de Filistinli sivillerin öldürülmesine yönelik artan tepkilere rağmen "kendini savunma hakkına sahip olduğunu" vurgulayarak İsrail'e olan bağlılığını sürekli olarak vurguladı.

İsrail'e "soykırım" suçlaması

Uluslararası hak grupları ise, Biden'ın aksine "İsrail'i Gazze'ye ve Filistinlilere yönelik 'soykırım eylemleri' gerçekleştirmekle" suçladı ve İsrail'e Uluslararası Adalet Divanı tarafından Filistin topraklarında soykırımın meydana gelmesini önlemek için adımlar atması gerektiğini vurguladı. Bir BM soruşturma komisyonu da İsrail'i nüfusun yaklaşık yüzde 90'ının yerinden edildiği Gazze'de sağlık sistemini yok etmeye yönelik bir politika yürütmekle suçladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Biden'dan İsrail'e 8 Milyar Dolar Silah Satışı - Son Dakika

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