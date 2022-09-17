Biden'dan Putin'e nükleer uyarısı: Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyecek şekilde değiştireceksin - Son Dakika
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Biden'dan Putin'e nükleer uyarısı: Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyecek şekilde değiştireceksin

17.09.2022 15:15

ABD Başkanı Joe Biden, gazetecinin "Kimyasal veya taktik nükleer silah kullanmayı değerlendirmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ne söylerdiniz?" sorusuna, "Sakın. Sakın. Sakın. Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyecek şekilde değiştireceksin" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, CBC News'te yarın yayınlanacak "60 Minutes" programı için Scot Pelley'e röportaj verdi. Biden ekonomi ve yaklaşan ara seçimler ile Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SAKIN, SAKIN, SAKIN"

Pelley'in, "Ukrayna savaş alanında başarılı olurken, Vladimir Putin köşeye sıkıştırılıyor. Merak ediyorum Sayın Başkan, kimyasal veya taktik nükleer silah kullanmayı değerlendirmesi durumunda ona ne söylerdiniz?" sorusunu yanıtlayan Biden; "Sakın. Sakın. Sakın. Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyecek şekilde değiştireceksin" dedi.

"HİÇ OLMADIKLARI KADAR PARYA OLACAKLAR"

Pelley'in Putin'in nükleer silah kullanmayı seçerse sonuçlarının ne olacağını yönündeki sorusuna ise Biden, "Tam olarak ne olacağını bilseydim sana söyler miydim sanıyorsun? Tabii ki söylemeyeceğim. Sonuçları olacak" şeklinde yanıt verdi. Biden, "Dünyada hiç olmadıkları kadar parya olacaklar ve yaptıklarının ölçüsüne bağlı olarak hangi cevabın verileceğini belirleyecekler" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Biden'dan Putin'e nükleer uyarısı: Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyecek şekilde değiştireceksin - Son Dakika

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