Biden, Demokrat Partili Çevreleri Yatıştırmak İçin Çalışıyor

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ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'la televizyon tartışmasındaki kötü performansı sonrası Demokrat Partili çevreleri yatıştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Biden'ın söz konusu tartışmada 'gevelemesi', parti içinde adaylıktan çekilmesi çağrılarına yol açtı.

Bu çağrılara her gün yenileri eklenirken, Biden çarşamba günü Beyaz Saray'da Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile buluştu.

Biden ve Harris daha sonra Demokrat Parti’nin ileri gelenleri ile telekonferans yöntemiyle bir araya geldi. Bu görüşmede Biden’ın yarışta kalacağını açıkça belirttiği bildiriliyor.

BBC’ye konuşan bir kaynak, Biden’ın görüşmede, "Ben Demokrat Parti'nin adayıyım. Bırakmıyorum” dediğini aktardı.

Biden bu telekonferans sonrası kampanya bağışçılarına gönderilen bir elektronik postada da “Sonuna kadar bu yarışta olduğunu" mesajını yineledi.

81 yaşındaki Biden’ın tartışmadaki zayıf sesi, geveleyen cümleleri ve anlamsız sözleri yaşı ve göreve uygunluğu konusundaki endişeleri hiç olmadığı kadar öne çıkardı.

Bu durum Demokrat çevrelerde Biden’ın seçimi kazanma şansı konusunda büyük kaygı yarattı.

Kamuoyu yoklamalarında Trump’ın Biden karşısında farkı açmaya başlaması da Oval Ofis’teki baskıyı artırıyor.

Tartışmanın hemen ardından yapılan ve Çarşamba günü yayınlanan New York Times anketi, Trump'ın altı puanla önde olduğunu gösteriyor.

BBC'nin ABD’deki yayın ortağı CBS tarafından yayınlanan ayrı bir anket, yarışın kafa kafaya olduğu kilit eyaletlerde Trump'ın Biden'a karşı üç puanlık bir farkla önde olduğunu gösterdi.

Bu anket, Trump’ı ulusal çapta da Biden’ın önünde gösteriyor.

'Biden geleceğini değerlendirdi' iddiası

Tüm bu gelişmeler sonrası Demokrat Parti’nin bilinen isimleri, açıkça bırakma çağrısı yapıyor.

Bu isimler arasında Kongre’deki iki Demokrat parlamenter de yer aldı. New York Times’a konuşan Raul Grijalva isimli parlamenter partinin “başka bir aday bulma zamanının geldiğini” söyledi.

Beyaz Saray ve Biden’ın seçim kampanyası ekibi ise Başkanın 5 Kasım seçimiyle ilgili bir karar vermeye çalıştığı iddialarına ilişkin haberleri yalanladı.

New York Times gazetesi ve CNN televizyonu Biden’ın bir yardımcısı ile yarışa devam edip etmeme başlığında bir konuşma yaptığını haber yaptı.

Biden’ın bu görüşmede, Cuma günü yapacağı bir televizyonu programı ile Wisconsin kentindeki bir parti mitingini çok önemsediğini söylediği bildiriliyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, söz konusu haberle ilgili gelen sorulara yanıt verirken, iddiayı bizzat Biden’a sorduklarını ve “Kesinlikle doğru değil” cevabı alındığını söyledi.

Demokrat Parti’de birçok ismin adı olası bir değişim sonrası aday olarak geçiyor. Böylesi bir değişimde Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in en olası isim olarak öne çıkıyor. 59 yaşındaki siyasetçinin düşük olan kamuoyu desteği oranları, Biden - Trump tartışmasından bu yana arttı.

Harris tartışmadan hemen sonra CNN'e yaptığı açıklamada Biden'a "tam destek" ifade etmişti.