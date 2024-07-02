Biden, Trump ile tartışmadaki zayıf performansı nedeniyle yarıştan çekilme baskısıyla karşı karşıya

Dünya

(ANKARA) - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık yarışı için Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile ilk tartışmadasındaki zayıf performansı nedeniyle yarıştan çekilme baskısıyla karşı karşıya.

ABD medyasında demokratlara yakın, gündemi belirleyen bazı köşe yazarları, Biden'ın Trump ile karşılaşmasındaki performansından dolayı hzılıca çekilmesi gerektiğini söyleyen yorumlar yazdı. The New York Times'ın yayın kurulu Biden'ın 'ülkesine hizmet için yarıştan çekilmesi gerektiğini' savundu.

Demokrat Parti bağışçılarının eleştirilerine maruz kalan ve yarıştan çekilmesi talep edilen Biden, çekilmek istemediğini yaptığı açıklamayla dile getirdi, "eskisi kadar genç bir adam olmadığımı, eskiden tartıştığım kadar iyi tartışmadığımı biliyorum, ancak bu işin nasıl yapıldığını da biliyorum" dedi.

Axios'ta yer alan bir habere göre Biden, partisinin ağır toplarını kendisini desteklemeye çağırdı. Bu doğrultuda, Hillary Clinton, Barack Obama, Nancy Pelosi, James Clyburn, Chris Coons ve Wes Moore gibi Demokrat Partiden önemli isimlerin Biden'a desteklerini kamuoyuna açıklayarak, bu aşamada aday değiştirmenin partiye zarar vereceğini vurguladığı ifade ediliyor.

Biden'ın yarıştan çekilmesinin paniğe yol açabileceği düşünülüyor

Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi halinde, Demokratik Ulusal Kongre (DNC), delegeleri yeni bir adayı seçmek için oy kullanacağı açık bir kongre düzenleyecek.

Bir adayın delegelerin çoğunluğunun oyunu kazanana kadar müzakere ve oylamalarla geçecek olan sürede, parti içerisindeki potansiyel adaylar arasındaki yoğun rekabetin seçim sürecine kötü yansıyacağı düşünülüyor.

CNN'de yer alan yorumlara göre, Biden'ın çekilmesi, parti içinde karışıklığa yol açabilecekken, yeni bir adayın belirlenmesindeki olası bir gecikme Trump'a kampanyasını güçlendirmek üzere daha fazla zaman kazandırabilir.

DNC spekülasyonlara son vermek için erkenden toplanabilir

Biden henüz başkanlık seçimleri için Demokrat Parti tarafından resmi olarak aday gösterilmiş değil. Adaylığın resmi nitelik kazanacağı Demokratik Ulusal Kongrenin (DNC), 19 - 22 Ağustos günleri arasında Chicago'da düzenlenmesi bekleniyor. Ancak ABD basınında yer alan bazı haberlere göre DNC, Demokratların aday değiştireceği spekülasyonlarına son vermek amacıyla 21 Temmuz'da erken toplanıp Biden'ın adaylığını kesinleştirebilir.