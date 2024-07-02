Biden, Trump ile tartışmadaki zayıf performansı nedeniyle yarıştan çekilme baskısıyla karşı karşıya - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Biden, Trump ile tartışmadaki zayıf performansı nedeniyle yarıştan çekilme baskısıyla karşı karşıya

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık yarışı için Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile ilk tartışmadasındaki zayıf performansı nedeniyle yarıştan çekilme baskısıyla karşı karşıya. Demokrat Parti bağışçılarının eleştirilerine maruz kalan ve yarıştan çekilmesi talep edilen Biden, çekilmek istemediğini açıkladı. Ancak çekilmesi halinde parti içinde karışıklığa yol açabileceği ve yeni bir adayın belirlenmesinde gecikme yaşanabileceği düşünülüyor.

02.07.2024 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık yarışı için Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile ilk tartışmadasındaki zayıf performansı nedeniyle yarıştan çekilme baskısıyla karşı karşıya.

ABD medyasında demokratlara yakın, gündemi belirleyen bazı köşe yazarları, Biden'ın Trump ile karşılaşmasındaki  performansından dolayı hzılıca çekilmesi gerektiğini söyleyen yorumlar yazdı. The New York Times'ın yayın kurulu Biden'ın 'ülkesine hizmet için yarıştan çekilmesi gerektiğini' savundu.

Demokrat Parti bağışçılarının eleştirilerine maruz kalan ve yarıştan çekilmesi talep edilen Biden, çekilmek istemediğini yaptığı açıklamayla dile getirdi, "eskisi kadar genç bir adam olmadığımı, eskiden tartıştığım kadar iyi tartışmadığımı biliyorum, ancak bu işin nasıl yapıldığını da biliyorum" dedi.

Axios'ta yer alan bir habere göre Biden, partisinin ağır toplarını kendisini desteklemeye çağırdı. Bu doğrultuda, Hillary Clinton, Barack Obama, Nancy Pelosi, James Clyburn, Chris Coons ve Wes Moore gibi Demokrat Partiden önemli isimlerin Biden'a desteklerini kamuoyuna açıklayarak, bu aşamada aday değiştirmenin partiye zarar vereceğini vurguladığı ifade ediliyor.

Biden'ın yarıştan çekilmesinin paniğe yol açabileceği düşünülüyor

Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi halinde, Demokratik Ulusal Kongre (DNC), delegeleri yeni bir adayı seçmek için oy kullanacağı açık bir kongre düzenleyecek.

Bir adayın delegelerin çoğunluğunun oyunu kazanana kadar müzakere ve oylamalarla geçecek olan sürede, parti içerisindeki potansiyel adaylar arasındaki yoğun rekabetin seçim sürecine kötü yansıyacağı düşünülüyor.

CNN'de yer alan yorumlara göre, Biden'ın çekilmesi, parti içinde karışıklığa yol açabilecekken, yeni bir adayın belirlenmesindeki olası bir gecikme Trump'a kampanyasını güçlendirmek üzere daha fazla zaman kazandırabilir.

DNC spekülasyonlara son vermek için erkenden toplanabilir

Biden henüz başkanlık seçimleri için Demokrat Parti tarafından resmi olarak aday gösterilmiş değil. Adaylığın resmi nitelik kazanacağı Demokratik Ulusal Kongrenin (DNC), 19 - 22 Ağustos günleri arasında Chicago'da düzenlenmesi bekleniyor. Ancak ABD basınında yer alan bazı haberlere göre DNC, Demokratların aday değiştireceği spekülasyonlarına son vermek amacıyla 21 Temmuz'da erken toplanıp Biden'ın adaylığını kesinleştirebilir.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Donald Trump, Joe Biden, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden, Trump ile tartışmadaki zayıf performansı nedeniyle yarıştan çekilme baskısıyla karşı karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 Yarım asır sonra bir ilk Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti
22:31 Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar Milli futbolcularımızdan kötü haber Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar! Milli futbolcularımızdan kötü haber
22:03 Dakika 1 gol 1 Türkiye, Avusturya karşısında 1-0 öne geçti Dakika 1 gol 1! Türkiye, Avusturya karşısında 1-0 öne geçti
20:59 Sürprize izin vermediler A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz
22:49 Vali Gökmen Çiçek’in cesareti ve liderliği Kayseri’de huzuru sağladı Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı
20:51 Paylaşılan video başını yaktı Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı
20:49 Kayseri’deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın
20:13 Ankara’da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti
20:12 Neye uğradığını şaşırdı Almanya’da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sert tepki Neye uğradığını şaşırdı! Almanya'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki
19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:57 Maça saatler kala satır satır yazdılar Avusturya’nın Milli Takım’a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 23:22:16. #1.12#
SON DAKİKA: Biden, Trump ile tartışmadaki zayıf performansı nedeniyle yarıştan çekilme baskısıyla karşı karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement