BM\'den Gazze Uyarısı

BM, İsrail'in Gazze'de kısıtlı yardım geçişleri için 'güvenli' olarak gösterdiği yollarda hem siviller hem de insani yardım çalışanlarının tehlikelerle karşılaştığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Gazze'de yaşam alanlarına yönelik çok sayıda hava saldırısının aileleri yok ettiğini belirten Haq, aynı zamanda gıda ile temel ihtiyaçlara ulaşmaya çalışan siviller arasında çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğunu söyledi.

BM'nin İsrailli yetkililerin 'güvenli' olarak gösterdiği yollardan yardım sevkiyatı yapmaya çalıştığını kaydeden Haq, bu yollarda hem çalışanların hem de sivillerin tehlikelerle karşılaştığını vurguladı.

Haq, İsrail'in insani yardım operasyonlarına yönelik kısıtlamalarının da sürdüğünü ifade ederek, geçen hafta BM'nin 92 yardım girişiminin sadece yüzde 47'sine izin verdiğini aktardı.