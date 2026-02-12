Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı

Şara\'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı
12.02.2026 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki yeni yönetimi istikrarsızlaştırmak amacıyla Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'ye yönelik 5 ayrı suikast girişimi düzenlediğini ancak bunların tamamının engellendiğini açıkladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, birçok kez ölümden dönmüş.

5 AYRI SUİKAST GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Ofisi'nin hazırladığı rapora göre, Şara'nın yanı sıra İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani geçen yıl 5 suikast girişiminin hedefi oldu, ancak bunların tamamı önlendi. Ayrıca saldırılardan 2'sinin Halep'in kuzeyinde ve Dera'nın güneyinde gerçekleştirilen bombalı saldırılar olduğu da belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ HEDEF ALDI

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Halep'in kuzeyi ve Dera'nın güneyinde "hedef alındığı" aktarılan raporda, bu girişimlerin, "terör örgütü DEAŞ'ın paravan örgütü olduğu değerlendirilen Ensar el Sunne tarafından gerçekleştirildiği" ifade edildi.

BİRİNCİL HEDEF ŞARA'YDI

Raporda, suikast girişimlerine ilişkin tarih veya ayrıntılara yer verilmezken, Şara'nın, DEAŞ'ın "birincil hedefi olarak değerlendirildiği" ve bu girişimlerin Suriye hükümetini zayıflatma niyetinin kanıtı olduğu vurgulandı.

"KOMŞU BİR ÜLKEDEN SAĞLANAN İSTİHBARAT SAYESİNDE ENGELENDİ"

Ayrıca Suriye'deki bir istihbarat yetkilisi de geçen sonbaharda, Şara'ya yönelik suikast girişimlerinin komşu bir ülkeden sağlanan istihbarat sayesinde Suriye güvenlik birimlerince engellendiğini söyledi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, Suriye, Terör, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Osmaniye’de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Osmaniye'de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı

18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
18:13
Türkiye’ye gelmeye soğuk bakan Darwin Nunez hayatının şokunu yaşadı
Türkiye'ye gelmeye soğuk bakan Darwin Nunez hayatının şokunu yaşadı
17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
17:44
Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 18:41:12. #.0.4#
SON DAKİKA: Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.