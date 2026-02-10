Bomba iddia! Gazze\'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu

İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Endonezya askerlerinin konuşlandırılması için Gazze'de hazırlıklar sürüyor.

REFAH VE HAN YUNUS'TA BULUNACAKLAR

İsrailli bir güvenlik kaynağı, Trump'ın Gazze planı kapsamında ISF bünyesinde Gazze'ye konuşlanacak Endonezya askerleri, güneydeki Refah ve Han Yunus kentleri arasındaki bölgede bulunacağını aktardı.

İLK YABANCI GÜÇ OLACAK

Endonezya'nın ISF bünyesinde Gazze'ye giren ilk yabancı güç olacağını belirten kaynak, askerlerin konaklayacağı yerlerin inşasına başlandığını ve birkaç hafta içerisinde hazır olacağını ileri sürdü.

BİNLERCE ASKER GÖREV YAPACAK

Askerlerin bölgeye ne zaman konuşlanacağı konusunda net bir tarih paylaşılmazken birkaç bin Endonezya askerinin Gazze'de görev yapacağının tahmin edildiğine ve askerlerin Gazze Şeridi'ne nakli için Tel Aviv ile Jakarta arasında görüşmelerin başladığına işaret edildi.