Borrell\'den Macron\'a Destek

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AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'e silah ambargosu çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a destek verdi.

Borrell, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Gazze'de 7 Ekim'in yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen oturumda Macron'un 'İsrail'e silah sevkiyatına son verilmesi çağrısına' ilişkin açıklamada bulundu.

Macron'un çağrsına destek veren Borrell, "Hepimiz çok fazla ölü olduğunu söylüyoruz fakat ölü sayısı artıyor. İşte bu nedenle Fransa Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda aldığı ve kapsamlı tartışmalara konu olan pozisyon gibi bir pozisyon almak çok önemlidir" dedi.