Brezilyalı model Rusya'nın füze saldırısında öldürüldü! Ukrayna için savaşıyordu - Son Dakika
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Brezilyalı model Rusya'nın füze saldırısında öldürüldü! Ukrayna için savaşıyordu

06.07.2022 11:19

4 buçuk aydır devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Brezilya'yı sarsan bir gelişme yaşandı. Rusya'nın işgali sonrasında Ukrayna tarafında savaşmak için bölgeye giden Brezilyalı model Thalita do Valle yaşamını yitirdi. Daha önce de Irak'ta DEAŞ'a karşı savaştığı öğrenilen 39 yaşındaki Valle'nin Rusların füzeli saldırısında öldüğü belirtildi.

Rusya'nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna topraklarına karşı başlattığı işgal tüm dünyanın tepkisini çekti. Ukrayna ordusuna destek olmak için birçok ülkeden paralı ve gönüllü askerler bölgeye akın etti. Bu gönüllülerden birisi de Brezilyalı eski manken ve oyuncu Thalita do Valle oldu.

Ukrayna'da savaşan Brezilyalı modelin acı sonu! Ruslar tarafından öldürüldü

RUSLARA KARŞI SAVAŞIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Rus işgaline karşı savaşmak için Ukrayna'ya giden Brezilyalı üç gönüllünün cephe hattında öldüğü açıklandı. Bunlardan birisinin de eski bir manken ve oyuncu olan Thalita do Valle olduğu öğrenildi. Valle'nin, Harkov yakınlarında Ruslara karşı savaşırken hayatını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna'da savaşan Brezilyalı modelin acı sonu! Ruslar tarafından öldürüldü

FÜZELİ SALDIRI DÜZENLENMİŞ

Brezilya medyası haberlerine, gönüllü savaşçıların bulunduğu sığınağa Rus füzelerinin isabet ettiğini hatta saldırı nedeniyle bulundukları binada yangın çıktığını da ekledi.

Ukrayna'da savaşan Brezilyalı modelin acı sonu! Ruslar tarafından öldürüldü

DEAŞ İLE DE SAVAŞMIŞ

Birkaç hafta önce Ukrayna ordusuna katılan 39 yaşındaki Thalito do Valle, daha önce Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen savaşa katılmıştı. Gençlik yıllarında modellik ve oyunculuk yapan Valle, daha sonra hayvan hakları aktivisti olarak tanınmıştı.

Ukrayna'da savaşan Brezilyalı modelin acı sonu! Ruslar tarafından öldürüldü
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SON DAKİKA: Brezilyalı model Rusya'nın füze saldırısında öldürüldü! Ukrayna için savaşıyordu - Son Dakika
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