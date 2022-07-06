Brezilyalı model Rusya'nın füze saldırısında öldürüldü! Ukrayna için savaşıyordu

Rusya'nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna topraklarına karşı başlattığı işgal tüm dünyanın tepkisini çekti. Ukrayna ordusuna destek olmak için birçok ülkeden paralı ve gönüllü askerler bölgeye akın etti. Bu gönüllülerden birisi de Brezilyalı eski manken ve oyuncu Thalita do Valle oldu.

RUSLARA KARŞI SAVAŞIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Rus işgaline karşı savaşmak için Ukrayna'ya giden Brezilyalı üç gönüllünün cephe hattında öldüğü açıklandı. Bunlardan birisinin de eski bir manken ve oyuncu olan Thalita do Valle olduğu öğrenildi. Valle'nin, Harkov yakınlarında Ruslara karşı savaşırken hayatını kaybettiği belirtildi.

FÜZELİ SALDIRI DÜZENLENMİŞ

Brezilya medyası haberlerine, gönüllü savaşçıların bulunduğu sığınağa Rus füzelerinin isabet ettiğini hatta saldırı nedeniyle bulundukları binada yangın çıktığını da ekledi.

DEAŞ İLE DE SAVAŞMIŞ

Birkaç hafta önce Ukrayna ordusuna katılan 39 yaşındaki Thalito do Valle, daha önce Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen savaşa katılmıştı. Gençlik yıllarında modellik ve oyunculuk yapan Valle, daha sonra hayvan hakları aktivisti olarak tanınmıştı.