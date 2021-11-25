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Çakal, evde tek yakaladığı süs köpeğini kapıp kayıplara karıştı - Son Dakika

Çakal, evde tek yakaladığı süs köpeğini kapıp kayıplara karıştı

25.11.2021 17:15

Ünlü kuaför Jen Atkin, süs köpeğinin bir çakal tarafından götürüldüğü anların videosunu yayınladı. Söz konusu videoda, tek yakaladığı süs köpeğini kapan çakal, ortalıktan kayboluyor.

Dünya genelinde yaptığı ilginç saçlar ve ünlülerin kuaförü olmasıyla bilinen Jen Atkin, evde beslediği köpeğin bir çakal tarafından kaçırıldığı anları paylaştı. Söz konusu videoda, eve bahçeden giren çakalın, köpeği ağzına alıp kayıplara karıştığı dakikalar yer alıyor.

ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından köpeğe ne olduğu merak edildi. Sosyal medya kullanıcıları, durumdan haberdar olduklarını ve köpeğin bir daha eve dönemediğini öne sürdü.

Çakal, evde tek yakaladığı süs köpeğini kapıp kayıplara karıştı

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çakal, evde tek yakaladığı süs köpeğini kapıp kayıplara karıştı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Çakal, evde tek yakaladığı süs köpeğini kapıp kayıplara karıştı - Son Dakika
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