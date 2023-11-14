Canlı yayında sinirlenen Netanyahu'dan ABD'ye gözdağı: Sıra size geliyor

7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da binlerce insanı öldüren İsrail Başbakanı Netanyahu, savaşın başından bu yana ilk kez CNN International'a röportaj verdi. ABD'ye gözdağı vermeyi ihmal etmeyen Netanyahu, İsrail'in Hamas'a karşı yenilmesi durumunda savaşın yayılacağını savunup "Sıra size geliyor" dedi.

YARDIM EDİLMESİNE İZİN VERMİYORLAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail hastaneleri bile aralıksız vuruyor. Resmen soykırımın yaşandığı Gazze'de 11 binden fazla insan öldürüldü, binlerce insan ise yaralı olarak kendilerine uzatılacak bir yardım eli bekliyor. Ancak İsrail, kente hiçbir şekilde yardım edilmesine izin vermiyor.

"BU SORU, BUSH'A 11 EYLÜL'DEN SONRA SORULDU MU?"

Gazze'de katliam yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, yaşanan sürecin ardından ilk röportajını CNN International'a röportaj verdi. Hayatını kaybeden sivilleri hatırlatan sunucu, Netanyahu'ya "Neden sorumluluk almıyorsunuz?" dedi. Bu soru karşısında sinirlenen Netanyahu, "Daha önce birçok kez yanıt verdim buna. Bu soru yanıtını savaştan sonra bulacak. Pearl Harbor'dan sonra Franklin Roosevelt'e bu soru soruldu mu? George Bush'a 11 Eylül saldırılarından sonra soruldu mu?" yanıtını verdi. Netanyahu ayrıca İsrail'in Hamas'a karşı yenilmesi durumunda savaşın Avrupa ve ABD'de yayılacağını savunup "Sıra size geliyor" ifadelerini kullandı.

Netanyahu

AB'DEN İSRAİL'İN KEYFİNİ KAÇIRACAK 3 MADDE

Öte yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise İsrail'i üzecek açıklamalarda bulundu. AB olarak 3 konuya "hayır" dediklerini aktaran Borrell, "Birincisi, Gazze'nin dışına zorla göçe izin verilemez. Filistinlilerin sürgün edilmesine izin veremeyiz. İkincisi, Gazze toprakları küçültülemez. Gazze toprakları, İsrail tarafından işgal edilemez. Üçüncüsü ise Gazze'deki durum, Filistin meselesinin çözümünün bir parçası olmak zorunda" dedi.

İSRAİLLİ OLMAYANLARI "TERÖRİST" İLAN EDECEKLER

Diğer yandan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettiren İsrail, 'Terörle Mücadele Yasası'nı da değiştirdi. İsrail Meclisinde yapılan oylamada, İsrailli olmayan kişilerin "terörist" olarak ilan edilmesine imkan tanıyan yasa onaylandı. İsrail'de Savunma Bakanı, daha önce İsrailli olmayan kişileri ancak "nitelikli bir uluslararası kuruluş tarafından terörist olarak tanımlanmasının" ardından terörist olarak ilan edebiliyordu. Yasada ayrıca "terör operatörü" tanımı, "bir terör örgütünün resmi üyesi olmayan finansörlerini" de kapsayacak şekilde genişletildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 44'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

ÖLENLERİN SAYISI 11 BİNİ AŞTI

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.