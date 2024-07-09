Çekya, Rus Büyükelçiyi çağırdı

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Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği saldırılar sonrası Rus büyükelçiyi bakanlığa çağırdığını duyurdu.

Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky, yaptığı açıklamada, "Rus Büyükelçisini çağırmaya karar verdim. Hastanelerde çocuklara saldıran katiller insanlığın yüz karalarıdır. Mesajı Moskova'da iletmesi için talimat verildi" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği saldırılar sonucu 38 kişi ölmüş, 190 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında 4 çocuğun da olduğu belirtilmişti.

"RUSYA'NIN ACIMASIZLIĞI"

ABD Başkanı Joe Biden, saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Rusya'nın onlarca Ukraynalı sivilin ölümüne ve Kiev'in en büyük çocuk hastanesinde hasara ve kayıplara neden olan füze saldırıları, Rusya'nın acımasızlığının korkunç bir hatırlatıcısıdır. Dünyanın bu önemli anda Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmesi ve Rus saldırganlığını görmezden gelmememiz kritik önem taşımaktadır" demişti.