Haiti'de Çetelerin Hapishaneleri Basması ve Çete Şiddetinin Yükselişi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Haiti'de Çetelerin Hapishaneleri Basması ve Çete Şiddetinin Yükselişi

Haiti\'de Çetelerin Hapishaneleri Basması ve Çete Şiddetinin Yükselişi

Haiti'de yaşananlar, ülkede son yıllarda silahlı çetelerin önlenemez gibi görünen yükselişini izleyenler için bile şoke edici. Bu Karayipler ülkesinin başkentinde ve giderek artan oranda kırsal kesimlerde de hakimi olan çeteleri yakından inceledik.

05.03.2024 07:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haiti'de çetelerin hapishaneleri basması sonucu binlerce mahkum firar etti, tek bir seçilmiş üyesi olmayan bir hükümet ve başbakanı açıkça tehdit eden bir çete lideri.

Haiti'de yaşananlar, ülkede son yıllarda silahlı çetelerin önlenemez gibi görünen yükselişini izleyenler için bile şoke edici. Bu Karayipler ülkesinin başkentinde ve giderek artan oranda kırsal kesimlerde de hakimi olan çeteleri yakından inceledik.

Silahlı gruplar, Haiti'nin tarihinde usun süre kanlı bir rol oynadı.

Papa Doc diye tanınan François Duvalier ve oğlu Jean Claude "Baby Doc" Duvalier'nin 29 yıl süren dikta yönetiminde Tonton Macoutes diye bilinen bir milis gücü, Duvalier rejimine herhangi bir muhalefeti bastırmak için aşırı şiddet kullanmıştı.

Genç Duvalier 1989'da sürgüne gitmeye zorladı, ancak çeteler değişen miktarlarda güç sahibi olmaya devam ettiler ve bazen ittifak yaptıkları siyasetçiler tarafından korunup, teşvik edildiler.

Çete şiddetindeki son yaygın artış, 7 Temmuz 2021'de Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin suikastla öldürülmesinin ardından başladı.

Cumhurbaşkanı, Haiti içindeki "karanlık güçleri" kınamaya başladıktan sonra, başkent Port-au- Prince'teki evinin hemen dışında bir grup Kolombiyalı paralı asker tarafından vuruldu.

Kolombiyalılar ve bazı diğer şüpheliler tutuklansa da, suikast emrini kimin verdiğine dair yürütülen soruşturmada hala herhangi bir sonuç alınamadı.

Çete şiddeti Cumhurbaşkanı Moise'nin iktidar döneminde de yaygındı, ancak suikastin yarattığı iktidar boşluğu sayesinde çeteler daha çok alan ele geçirdi ve daha etkin bir hale geldiler.

Ülkede boş kalan tek koltuk sadece cumhurbaşkanlığı da değil.

Genel seçimlerin tekrar tekrar gecikmesi nedeniyle, tüm seçilmiş yetkililerin görev süreleri doldu ve kurumlar lidersiz kaldı.

Jovenel Moïse's öldürülmesinden bu yaana ülkeyi Ariel Henry yönetiyor.

Henry, ölümünden kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Moise tarafından başbakanlığa atanmıştı, ancak seçilmiş bir isim değil bu yüzden meşruiyeti konusunda soru işaretleri var.

Söz verdiği seçimler gerçekleşmediği için Ariel Henry'nin liderliğine karşı giderek büyüyen bir muhalefet var.

Dahası, güvensizlik de arttı ve yüzbinlerce Haitili evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Henry'nin en büyük rakiplerinden biri, polislikten kovulduktan sonra çete lideri olan Jimmy Cherizier.

"Barbekü" takma adıyla da tanına Cherizier, 2020'de işbirliğine giden dokuz çetenin kurduğu G9 ittifakını yönetiyor. İttifakın öldürülen cumhurbaşkanı Moise'nin Tet Kale Partisi ile bağları olduğu belirtiliyor.

Barbekü, Başbakan Henry'ye en başından beri karşı çıkıyordu.

Çete lideri "kokuşmuş burjuvaziyi" sorumlu tuttuğu Moise suikastını takipçilerini "meşru şiddet" diye tarif ettiği eylemlere teşvik etme için kullandı.

Vahşi saldırılar ve yağma olayları artı. Özellikle de Barbekü'nün hakim olduğu başkent Port-au-Prince'te.

Ekim 2021'de, Jimmy Cherezier çetesinin birden ortaya çıkan ağır silahlı adamları, havaya ateş açarak Ariel Henry'nin bir anıta çelenk bırakmasını engellediler.

Cherezier daha sonra etrafında çete üyeleriyle beyaz bir takım elbise giyerek söz konusu anıta çelenk bıraktı. Sıradışı bir güç gösterisiydi.

Cherezier'in G9 çetesi, öldürülen Cumhurbaşkanı Moise'ye karşı çıkan partilerle bağlantılı olduğu belirtilen G-Pep çetesiyle de kanlı bir savaş veriyor.

İki çete arasında bölge ele geçirmek için yaşanan çatışmalar sık sık görülüyor ve çatışmalar başkent Port-au-Prince'in yoksul mahallelerinden kent merkezine doğru yayıldı.

Okullar ve hastaneler çatışmalar yüzünden kapanmak zorunda kaldı ve Uluslararası Göç Örgütüne göre geçen yıl 100 binden fazla kişi evlerini terk etti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, BBC'ye yaptığı açıklamada, çalışanlarının yardım dağıtmak için yüzlerce çeteyle müzakere etmek zorunda kaldığnı söyledi.

G9, 2022'de bir başka güç gösterisi yaptı ve Varruex yakıt terminaline girişi abluka altına aldı. Bu nedenle yakıt sıkıntısı başladı ve içme suyu ile ilaç gibi önemli yardımlar darbe aldı.

11 milyon nüfuslu ülkede 2023 rakamlarına göre sadece 9 bin aktif çalışanı olan ülkenin polis gücü, ABD'den kaçırılan gelişmiş silahlara sahip çetelerle başa çıkmakta zorlandı.

BM'nin insani yardım koordinatörü Ulrika Richardson'a göre şu anda başkentin % 80'inin çete kontrolü altında olduğunun tahmin edildiğini söylüyor ve bu bölgelerde yaşayanların "insanlık dışı" şiddete maruz kaldığını belirtiyor.

Richardson, 2022 ve 2023 arasında kadınların ve genç kızların çeteler tarafından hedef alınmasıyla cinsel şiddetin % 50 arttığını vurguluyor.

Başbakan Henry, şiddetle başa çıkabilmek için uluslararası destek çağrısı yaptı, ancak şu ana dek sadece Bahamalar, Bangladeş, Barbados ve Çad BM'ye resmen güvenlik personeli gönderebileceklerini söylediler. Ancak bunların hiç biri henüz ülkeye ulaşmadı.

Şiddet olaylarındaki son artış sırasında Henry, Kenya'ya gidip Haiti'ye 1000 polis konuşlandırmayı vaat eden yetkililerin vaatlerini yerine getirmesi için lobi faaliyetinde bulundu.

Haitili siviller umutsuzca, güvenlik koşullarının düzelmesini beklerken, yabancı güvenlik personelinin konuşlandırılmasından kaygılı olanlar da var.

1791'deki köle isyanıyla Fransa'dan bağımsızlığını alan Haiti, 1915'ten 1934'e dek ABD işgalinde kaldı. 1994 ve 2004'teki Amerikan askeri müdahaleleri de, bir çok kişiyi dış müdahelelere karşı kaygılı hale getirdi.

Karşıtları, Henry'nin istifa çağrıları artarken Kenya polis gücünü iktidarını sağlamlaştırmak için kullanacağından korkuyor.

Jimmy "Barbekü" Cherizier de Ariel Henry'yi yabancı güvenlik gücü çağırarak, konumunu sağlamlaştırmak istemekle suçlayanlardan biri.

2022'de çete lideri kendi "barış" planını sunmuş ve çetesinin affedilmesini ve Haiti'nin 10 bölgesinden temsilcilerin olacağı bir "akiller heyeti" oluşturulmasını istemişti. O dönem ayrıca çetesine kabine üyelikleri verilmesini de talep etmişti.

Cherezier o günden bu yana baskıyı artırıyor ve kendisini "gayrımeşru" bir lideri devirmeye çalışan bir "devrimci" olarak sunuyor.

Cherezier 1 Mart'ta "Ariel Henry ile savaşmaya devam edeceğini" söylemiş ve "savaşın gerektiği kadar süreceğini" belirtmişti.

Henry'nin şu anda nerede olduğu bilinmiyor, ancak binlerce firari mahkum sokaklardayken ve G9'un güçlü lideri açıkça istifa çağrısında bulunurken, başbakanın asayişi çabucak yeniden sağlaması giderek daha uzak bir olasılık haline geliyor.

Kaynak: BBC

Karayipler, Haiti, İnsan Hakları, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Suç, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Haiti'de Çetelerin Hapishaneleri Basması ve Çete Şiddetinin Yükselişi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için sağlık malzemelerini Ürdün'e ulaştırdı
    07:47 Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için sağlık malzemelerini Ürdün'e ulaştırdı

    Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için hazırlanan sağlık malzemelerinin A400M tipi uçak ile dün Ürdün'e ulaştırıldığını bildirdi. Uçağa yerleştirilen malzemelerin görüntüleri paylaşılarak, 'Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan sağlık malzemeleri, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan havalanan A400M tipi uçak ile Ürdün'e ulaştırıldı.' ifadeleri kullanıldı.

  • Kolombiya'da Clan del Golfo'nun liderlerinden biri gözaltına alındı
    04:52 Kolombiya'da Clan del Golfo'nun liderlerinden biri gözaltına alındı

    Kolombiya'da ülkenin en büyük silahlı gruplarından Clan del Golfo'nun liderlerinden olan 'El Mocho' lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Federico Cardona, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, El Mocho ve adamlarıyla birlikte 2 kilo sıvı kokain ve 1 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. El Mocho'nun ABD'ye iade edilip edilmeyeceği ise önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

  • Almanya'da Hastaneye Giren Kadın Meşale Yakıp Kendini Odaya Kilitledi
    04:05 Almanya'da Hastaneye Giren Kadın Meşale Yakıp Kendini Odaya Kilitledi

    Almanya'nın Aachen kentinde bulunan Luisen Hastanesine giren 65 yaşındaki bir kadın, meşale yakarak ameliyathane kısmına attıktan sonra kendisini bir hasta odasına kilitledi. Polis, kadını gözaltına aldı ve herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı. Olayın nedeni hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

  • Gazze'de Çocuklar Açlıktan Ölüyor
    03:46 Gazze'de Çocuklar Açlıktan Ölüyor

    Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çocukların açlıktan öldüğünü belirtti. Ghebreyesus, bölgedeki hastane binalarının da yıkıldığını aktardı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yetersiz beslenme ve susuzluktan dolayı en az 15 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. BM yardım yetkilileri ise Gazze Şeridi'nde gıda güvensizliği ve beslenme yetersizliği sorununa dikkat çekti.

  • Hindistan, Yapay Zeka Alanındaki Denetimleri Artırıyor
    02:18 Hindistan, Yapay Zeka Alanındaki Denetimleri Artırıyor

    Hindistan yönetimi, yapay zeka alanındaki denetimleri artırmak için yeni bir karar aldı. Bundan böyle bu alanda üretilecek her yeni teknoloji için devlet kurumlarından resmi izin almak zorunlu olacak. Bu kararın Amerikan firmalarının ülkedeki hakimiyetini sınırlamak amacıyla verildiği düşünülüyor. Hindistan Bilgi İşlem Bakanlığı, yapay zekanın geleceği hakkında endişeli olduklarını belirterek, Hint halkının menfaatlerini korumak adına yeni önlemler alacaklarını açıkladı. Büyük teknoloji firmalarının yapay zeka uygulamaları için direkt olarak bakanlığa bilgi vermeleri gerekecek ve karara uymayan firmalara cezalar verilecektir.

BBC

08:28 THY kurallara aykırı davranan 332 yolcuyu kara listeye aldı THY kurallara aykırı davranan 332 yolcuyu kara listeye aldı
07:55 Çanakkale’deki 4.9’luk deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi Deprem uzmanı Şükrü Ersoy yanıtladı Çanakkale'deki 4.9'luk deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Deprem uzmanı Şükrü Ersoy yanıtladı
05:47 TEM Otoyolu’nda korkunç kaza Yolun karşısına geçmeye çalışan 4’ü aynı aileden 5 kişi öldü TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan 4'ü aynı aileden 5 kişi öldü
22:32 Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu
20:56 Putin’in nükleer tehdidi sonrası Macron geri adım attı: Ukrayna’ya asker gönderme planımız yok Putin'in nükleer tehdidi sonrası Macron geri adım attı: Ukrayna'ya asker gönderme planımız yok
00:07 Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğündeki deprem kamerada Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğündeki deprem kamerada
23:22 Çanakkale’deki 4,9’luk deprem nedeniyle Bursa’da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti Çanakkale'deki 4,9'luk deprem nedeniyle Bursa'da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti
23:00 Çanakkale’deki deprem sonrası Ahmet Ercan’dan korkutan uyarı Çanakkale'deki deprem sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı
22:30 Çanakkale ve Balıkesir’de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı Çanakkale ve Balıkesir'de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı
21:41 Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
21:27 Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi
21:06 ABD’nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs’te ölü bulundu ABD'nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs'te ölü bulundu
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar
19:44 Taner Tolga Tarlacı GKRY’de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz’a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar Taner Tolga Tarlacı GKRY'de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz'a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar
19:43 Eşi ve engelli oğlunu öldüren yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı Eşi ve engelli oğlunu öldüren yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 08:44:08. #1.13#
SON DAKİKA: Haiti'de Çetelerin Hapishaneleri Basması ve Çete Şiddetinin Yükselişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement