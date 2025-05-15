Cevdet Yılmaz Özbekistan\'da

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özbekistan ziyaretimizin son programında, Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldik. Sayın Mirziyoyev ile görüşmemizde, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra; ticaret, yatırımlar, ulaştırma, enerji ve müteahhitlik gibi pek çok alanda derinleşen iş birliğimizi, KEK 8. Dönem Toplantısı'nda kaydettiğimiz somut ilerlemeleri ve Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki dayanışmamızı ele aldık. Özbekistan'ın reform sürecine desteğimizi ve Türk Dünyası'nın geleceğine dair ortak vizyonumuzu bu vesileyle bir kez daha teyit ediyoruz. Nazik kabulleri için Sayın Mirziyoyev'e gönülden teşekkür ediyor, bu vesileyle kardeş Özbek halkına muhabbetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.