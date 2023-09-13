Cezayir, Libya'ya insani yardım gönderiyor - Son Dakika

Cezayir, Libya'ya insani yardım gönderiyor

Cezayir, Libya\'ya insani yardım gönderiyor
Son Güncelleme: 13.09.2023 09:39

Cezayir makamları, sel felaketinin etkileriyle mücadele kapsamında Libya'ya insani yardım ulaştırmak için bir hava köprüsü faaliyete geçirdi. Cezayir Hava Kuvvetleri'ne ait 8 büyük askeri uçakla gıda, tıbbi malzeme, giyecek ve çadır gibi yardımlar gönderilecek. Cezayir, Libya halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, zor şartları atlatmaları için yanlarında olmaya devam edecek. Libya'da yaşanan sel felaketi sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetmiş ve yerinden olan aile sayısı 20 bine ulaşmıştır.

Cezayir, ülkenin doğusundaki bölge ve kentleri vuran sel felaketinin etkileriyle mücadele kapsamında Libya'ya insani yardım ulaştırılması amacıyla 8 büyük askeri uçaktan oluşan bir hava köprüsünün faaliyete geçirdi. Depremle sarsılan Fas, Batı Sahra sorunu nedeniyle uzun yıllardır diplomatik ilişkileri kestiği Cezayir'den gelen yardım teklifini reddetti.

FAS REDDETTİ, LİBYA'YA HAVA KÖPRÜSÜ

7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas'ın Cezayir'den gelen yardımları reddetmesi büyük yankı uyandırırken, Cezayir doğal afetlerle boğuşan komşularına yardım konusunda kararlı. Ülke yetkilileri, Libya'ya insani yardım ulaştırılması amacıyla 8 büyük askeri uçaktan oluşan bir hava köprüsünün faaliyete geçirildiğini duyurdu.

Cezayir, sel felaketiyle sarsılan Libya'ya yardım için hava köprüsünü faaliyete geçiriyor

"ACİL İNSANİ YARDIM GÖNDERECEK"

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un talimatı doğrultusunda, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin, Libya'da birçok şehri vuran kasırgadan etkilenen bölgelere destek ve yardım sağlanması yönündeki talebine yanıt olarak acil insani yardım gönderecek." ifadelerine yer verildi.

Cezayir, sel felaketiyle sarsılan Libya'ya yardım için hava köprüsünü faaliyete geçiriyor

"8 BÜYÜK ASKERİ UÇAKLA ULAŞTIRILACAK"

Açıklamada, "Bu yardımlar, Cezayir Hava Kuvvetleri'ne ait 8 büyük askeri uçaktan oluşan hava köprüsüyle ulaştırılacak gıda ve tıbbi malzeme, giyecek ve çadırdan oluşmaktadır." denildi. Cezayir'in devlet ve millet olarak Libya halkıyla koşulsuz ve sınırsız dayanışma içinde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, Cezayir'in Libya'nın bu zor şartları atlatması için de yanında olmaya devam edeceği kaydedildi.

Cezayir, sel felaketiyle sarsılan Libya'ya yardım için hava köprüsünü faaliyete geçiriyor

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Libya resmi haber ajansı LANA, Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurmuştu.

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri de, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini kaydetmişti. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu. Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek miktar olduğu ifade edilmişti.

Cezayir, sel felaketiyle sarsılan Libya'ya yardım için hava köprüsünü faaliyete geçiriyor

BATI SAHRA SORUNU YARDIMA ENGEL OLDU

4 ülkenin insani yardımını kabul eden Fas, Batı Sahra sorunu nedeniyle uzun yıllardır diplomatik ilişkileri kestiği Cezayir'den gelen yardım teklifini reddetti. Cezayir, 2021'den bu yana kapalı olan hava sahasını, yardım ve yaralı taşıyan uçaklara açtığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Cezayir, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cezayir, Libya'ya insani yardım gönderiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezayir, Libya'ya insani yardım gönderiyor - Son Dakika
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