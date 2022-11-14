Başkent Ankara'da önemli görüşme! CIA Direktörü, Rus mevkidaşıyla buluştu - Son Dakika
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Başkent Ankara'da önemli görüşme! CIA Direktörü, Rus mevkidaşıyla buluştu

14.11.2022 17:41

CIA Direktörü Willam Burns, Ankara'da Rus mevkidaşıyla buluştu. Beyaz Saray'dan gelen açıklamaya göre, görüşmede Rusya'ya olası nükleer silah kullanımının olası sonuçları aktarıldı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Willam Burns, MİT ev sahipliğinde Ankara'da Rus mevkidaşı ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray'dan görüşme sonrası bir açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Burns Rusya'ya olası nükleer kullanması durumundaki sonuçları aktarıyor. Ukrayna ile ilgili herhangi bir müzakere olmadı" denildi.

MASADA NÜKLEER VARDI

Ukrayna'da yaşanan savaş süreci sonrası soğuk savaşa girişen iki ülkenin istihbarat birimlerinin üst düzey görüşmesi büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin Başkenti Ankara'da gerçekleşen zirvede Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakereye dair bir konu konuşulmadı.

PESKOV DA AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan günlük basın toplantısında gazetecilerin habere ilişkin sorularını yanıtlayan Kremlim Sözcüsü Peskov ise bu konuya ilişkin, "Ne teyit edebilirim, ne de tekzip edebilirim" açıklamasında bulundu.

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SON DAKİKA: Başkent Ankara'da önemli görüşme! CIA Direktörü, Rus mevkidaşıyla buluştu - Son Dakika
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