Çin'den Trump'a Tepki

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(ANKARA) - Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin sakinlerini başka bir yere taşıma planına, Filistinlilerin "zorla yerinden edilmesine" karşı olduklarını vurgulayarak tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlediği basın toplantısında sorulan bir soru üzerine, "Gazze, Filistinlilere aittir ve Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır... Gazze halkının zorla yerinden edilmesine karşıyız" dedi.