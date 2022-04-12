Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı, Kadınları ve Çocukları Şiddetten Korumak İçin Ukrayna Çatışmasının Sona Ermesi Çağrısında Bulundu - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Nisan (Xinhua) — Dai, kadın ve çocukların şiddete karşı en savunmasız durumda olduğunu ve silahlı çatışmalarda kadın ve çocuklara öncelikli koruma sağlanması gerektiğini söyledi. Dai, Ukrayna üzerine Güvenlik Konseyi toplantısında, "Ukrayna'daki duruma dahil olan tarafları uluslararası insani hukuka tam olarak uymaya, kadınları ve çocukları etkin bir şekilde korumaya, okullar ve hastaneler gibi tesislerin sivil niteliğine ve güvenliğine saygı duymaya ve bunları garanti etmeye ve ülkedeki kadın ve çocukların tahliyeleri, kurtarılmaları ve onlara yönelik tıbbi yardıma özel dikkat gösterilmesine çağırıyoruz" dedi. Dai şöyle konuştu: Çin, Kramatorsk Tren İstasyonu'na düzenlenen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivilin ölmesinden veya yaralanmasından üzüntü duyuyor. Konuyla ilgili koşullar ve olayın özel nedeni belirlenmeli, doğrulanmalı ve getirilen her türlü iddia olgulara dayanmalıdır.

Mariupol sakinleri hasarlı binaların yanından geçiyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Victor/Xinhua)

Dai sözlerine şöyle devam etti: "Çok sayıda Ukraynalı kadın ve çocuk komşu ülkelere sığındı. Çin, bu komşu ülkeleri ve diğer ülkeleri sınırlarını açıp barınma ve insani yardım sağladıkları için takdir ediyor. Ten rengi, ırkı veya dini ne olursa olsun tüm mültecilere uluslararası mülteci hukuku kapsamında eşit koruma sağlanmalıdır." Dai şöyle dedi: "Ukrayna ve komşu ülkelerin muazzam insani ihtiyaçları bulunuyor. Konuyla ilgili BM kurumları, ihtiyacı olan herkes için insani yardım sağlamak amacıyla uluslararası desteği seferber etmeye ve koordine etmeye devam etmelidir. Kadın ve çocukların özel ihtiyaçları dikkate alınmalı, onlara yönelik tıbbi tedavi, psikolojik danışmanlık ve sosyal hizmetler sağlanmalıdır. Çocukların eğitim hakları da güvence altına alınmalıdır."

Dai şöyle devam etti: "Sığınma talebinde bulunan kadın ve çocukların kaçırılmaya, insan kaçakçılığına ve istismara maruz kaldığına dair haberler derin endişe yaratıyor" "BM Kadın Birimi, BM Çocuklara Yardım Fonu, BM Mülteci Ajansı ve İnsan Hakları Yüksek Komiserliği gibi uluslararası kuruluşları denetimi güçlendirmeye ve ilgili ülkeleri kadın ve çocukların ikinci kez zarar görmesini engellemek için kararlı biçimde önlem almaları konusunda desteklemeye çağırıyoruz." Dai, çatışmaya son verme ihtiyacını vurguladı ve "Ukrayna'daki insani kriz, ancak çatışmanın bir an önce sona erdirilmesiyle kökten çözülebilir ve kadın ve çocuklar şiddetten uzak tutulabilir" diye konuştu.

Mariupol'de hasarlı binaların önünde duran yerel halk, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Victor/Xinhua)

Dai, "Barışa ulaşmanın tek yolu diyalog ve müzakeredir. Müzakerelerin devam etmesi, zorlukların ve farklılıkların aşılması için çaba gösterilmesi, ateşkes koşullarının yaratılması ve kadın ve çocukların barışın şafağını görmeleri için tarafların olumlu çaba göstermeleri gerektiğini savunuyoruz. Uluslararası toplumu oluşturan diğer tüm taraflar diyalog ve müzakereleri kolaylaştırmak için daha fazlasını yapmalı ve müzakerelerde ilerleme sağlamak için gerekli ortam ve koşulları yaratmalı" dedi. Dai şöyle konuştu: Sadece yaptırım uygulamak ve silah göndermek barış getirmeyecektir. Sürekli yoğunlaşan, kapsamlı ve ayrım gözetmeyen yaptırımlar, gıda ve enerji krizlerini ve ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının yükselmesini tetikledi ve tüm dünya nüfusunun ağır bir bedel ödemesine yol açtı. En çok darbe alanlar Afganistan, Yemen, Afrika Boynuzu ve Sahel'deki on milyonlarca kadın ve çocuk oldu. Dai, "Çin bir kez daha tüm tarafları itidalli olmaya, sorumlu bir tutum benimsemeye ve Ukrayna'daki krizi düzgün bir şekilde çözmek ve barışı yakın bir tarihte yeniden tesis etmek için yapıcı çabalar göstermeye çağırıyor" dedi.