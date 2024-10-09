Çin Orta Doğu Geriliminden Endişeli

Dünya

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in Orta Doğu'daki gerilimden endişe duyduğunu ve gerilimi tırmandıran girişimlere karşı çıktığını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, basın toplantısında, Orta Doğu'daki son duruma ilişkin konuştu. Mao Ning, bir gazetecinin, İsrail'in İran'a karşı geniş çaplı operasyon planladığını ve İran'ın, İsrail'in saldırı girişimine karşılık vereceğini açıkladığını hatırlatarak, Çin'in bunu nasıl değerlendireceğine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Sözcü Mao, Çin'in Orta Doğu'daki gerilimden endişe duyduğunu ve gerilimi tırmandıran girişimlere karşı çıktığını belirtti. Tüm taraflara bölgenin barışı ve istikrarının korunması için rasyonel ve sorumlu şekilde hareket etmeleri çağrısında bulunduklarını söyleyen Mao Ning, "Uluslararası toplum ve özellikle etkili büyük ülkeler gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için yapıcı rol oynamalı" dedi.