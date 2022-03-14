Çin ve ABD karşı karşıya geldi: Rusya'ya silah desteği verirlerse bunun sonuçları olacak - Son Dakika
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Çin ve ABD karşı karşıya geldi: Rusya'ya silah desteği verirlerse bunun sonuçları olacak

14.03.2022 22:24
Çin ve ABD karşı karşıya geldi: Rusya'ya silah desteği verirlerse bunun sonuçları olacak

Rusya-Ukrayna savaşı devem ederken, ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Çin'in Rusya'ya askeri malzeme desteği vermesi halinde bu hareketin Pekin yönetimi için sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Pentagon'da bir grup gazeteciye, Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın operasyonlarının büyük ölçüde yavaşladığını belirtti.

"SONUÇLARI OLUR"

Rusya'nın Çin'den askeri malzeme talebinde bulunduğuna ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine yetkili, "Bu konuda haberler gördük ve size sadece bu konuyu çok çok yakından takip ettiğimizi söyleyebilirim. Yönetimden başka yetkililerin de ifade ettiği gibi Çin bu savaşta Rusya'yı malzeme bakımından desteklerse bunun Çin için sonuçları olacak." dedi.

ÇİN'İ DİKKATLE TAKİP EDİYORLAR

Çin'in daha önce Batı'yı suçlayarak üstü kapalı bir şekilde Rusya'nın yaptıklarına onay verdiğini ifade eden yetkili, askeri malzeme desteği konusunda istihbarat değerlendirmesine girmeyeceğini ancak bu durum da dahil Çin'in savaşla ilgili pozisyonunu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Rusya, Çin'den Ukrayna savaşı için askeri teçhizat istedikleri iddialarını yalanlamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Çin'den herhangi bir yardım almadan Ukrayna şehirlerinin tam kontrolünü alabileceğini söylemişti.

YAVORİV ÜSSÜNE SALDIRI

Rusya'nın hafta sonu Ukrayna'nın batısında yer alan Yavoriv askeri eğitim merkezini seyir füzeleri ile hedef aldığını belirten yetkili, yaklaşık 24 füzenin fırlatıldığını ve en az 7 binanın isabet aldığını bildirdi.

Yetkili, bu saldırıda ölü ve yaralı sayısını teyit edemeyeceğini ifade ederek "Şunu not etmek istiyorum; bizim değerlendirmemize göre bu füzelerin tamamı uzun menzilli bombardıman uçaklarından Rusya hava sahası içinden fırlatıldı, Ukrayna hava sahasından değil. Yine ifade ediyorum; bu saldırı, uçuşa yasak bölge fikrini savunanlar için Ukrayna içerisinde uçuşa yasak bölge ilan etmenin bu tür saldırılara karşı hiçbir etkisi olmayacağına dair bir örnektir." diye konuştu.

Yavoriv askeri eğitim merkezinde ABD hükümetinin herhangi bir kurumuna bağlı kimsenin bulunmadığını vurgulayan yetkili, ABD vatandaşı herhangi birinin orada olup olmadığını ise bilmediğini ve bu üssün batıdan gelen askeri yardımların gittiği yer olmadığını söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Çin ve ABD karşı karşıya geldi: Rusya'ya silah desteği verirlerse bunun sonuçları olacak - Son Dakika


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