Corbyn\'den İsrail\'e Eleştiri: Bu Bir İşgaldir

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İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisinin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının 'işgal' olduğunu söyledi.

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisinin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn, yaptığı açıklamada, İsrail'in, egemen bir ülke olan Lübnan'a asker gönderme kararının 'sınırlı kara operasyonu' olmadığını belirtti.

Corbyn açıklamasında, "Bu bir işgaldir. Hükümetimizin ikiyüzlülüğü tüm çıplaklığıyla ortadadır. Uluslararası hukuku savunma ve İsrail'e karşı durma konusundaki başarısızlığı ahlaki utançtır" ifadelerini kullandı.