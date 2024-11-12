Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Bakü'de temaslarına başladı. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul etti.