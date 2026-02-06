Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
06.02.2026 08:03  Güncelleme: 08:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından hastaneye götürülen 3.5 yaşındaki Furkan'dan bir daha haber alınamadı. Baba Uğur Alsan "Furkan'ın kaçırıldığını düşünüyorum. 'Epstein Adası'na mı götürüldü' diye korkuyorum. Fotoğraf ve videolara bakıyorum, acaba çocuklar arasında Furkan var mı diye" ifadelerini kullandı. Selahattin Kılınç ise enkazdan çıkmayan hamile geliniyle torununu 3 yıldır arıyor.

6 Şubat 2023'te 11 kentimizde yıkıma ve 53 binden fazla insanımızın ölümüne neden olan depremlerin 3. yıldönümünde hala onlarca depremzedeye ulaşılamadı.

HASTANEYE KALDIRDILAR AMA...

Sözcü Gazetesi'nden Gökmen Ulu'nun haberine göre Alsan Ailesi, Adıyaman'ın Siteler Mahallesi'ndeki Özbey Apartmanı'nda ikamet ediyordu. Baba Uğur Alsan'ın (47) beşinci çocuğuna hamile olan eşi ile büyük oğlu deprem anında vefat etti, diğer üç çocuğu yaralandı. Yardımsever bir yurttaş 3.5 yaşındaki Furkan'ı Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem olunca hastane tahliye edildi. Ondan sonra Furkan kayboldu.

"DNA TESTİ YAPILMADAN ÇOCUKLARIMI TESLİM ALDIM"

Depremde ağır yaralanan Uğur Alsan, "7 ve 12 yaşlarında iki çocuğumun izini bulduk. Kayınbiraderim Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne gitti ve iki çocuğumu aldı. Ne bir kimlik sorgusu ne bir DNA testi yapılmadan çocuklarımı teslim aldım. İmza bile atmadım. Bu kadar kolay olmaması gerekirdi" dedi.

"EPSTEIN ADASI'NA MI GÖTÜRÜLDÜ DİYE KORKUYORUM"

Furkan'ı bulmak için her yeri aradığını belirten Uğur Alsan "Furkan'ın kaçırıldığını düşünüyorum. 'Epstein Adası'na mı götürüldü' diye korkuyorum. Jeffrey Epstein ile ilgili fotoğraf ve videolara bakıyorum, acaba çocuklar arasında Furkan var mı diye... İzlemesi çok zor ama ne yapayım?"

Depremde kaybolan Furkan'ı arayan baba: Epstein belgelerini didik didik tarıyorum

"TEK SEÇENEK ÇOCUKLARIMIZIN KAÇIRILDIĞI"

Hataylı Kılınç Ailesinin çocukları Mustafa 30, Hasret 29, Aysel ise henüz 4.5 yaşındaydı. Hasret, ikiz bebeklere hamileydi. O gece uykuda yakalandıkları deprem, Antakya'nın Güzelburç Mahallesi Zümrüt Sokak'ta oturdukları İlke Apartmanı'nı yıktı. O gün bugündür kayıplar.

Baba Selahattin Kılınç şöyle konuştu: Tek seçenek, çocuklarımızın kaçırıldığı. Görgü tanıkları, enkaz alanına beyaz renkli bir minibüsün geldiğini, yaralıları alıp götürdüğünü anlattılar. Fakat o minibüs hiç araştırılmadı.

"ACABA ÇOCUKLARIMIZI ADAYA MI GÖTÜRDÜLER?"

Kılınç, Jeffrey Epstein skandalı üzerine, "Acaba çocuklarımızı Epstein Adası'na mı götürdüler" diye sordu.

Adıyaman, Güvenlik, Hukuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Szka788304 Szka788304:
    doluşur devlet düşmanları size malzeme çıktı şimdi devlet iktidar polemiği yaparlar devlet kimse onlara göre binlerce görevlinin iş sonucunu siyasete alet ederler 21 82 Yanıtla
    768107 768107:
    makarnayi kaptin hadi iyisin 64 27
    Uuu bbb Uuu bbb:
    yorumunu yaptın mamani kaptin 64 18
  • Uuu bbb Uuu bbb:
    AKP'liler cevap verin hadi bakalım yok bu insanlar nerede Tayyip nerdesin birazda kendi ülkenin Cumhurbaşkanı ol 58 40 Yanıtla
  • Yusuf Şirin Yusuf Şirin:
    Abi o olay 99 depremi ya. 2023 depremi nasıl olacak adam 2019’ da intihar etti zaten 33 12 Yanıtla
  • pzrdbfn5ff pzrdbfn5ff:
    klavye delikanları çıkmış gene ortata 4 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Yabancı yatırımcının rotası netleşti Her 3 konuttan 1’i tek şehirden satıldı Yabancı yatırımcının rotası netleşti! Her 3 konuttan 1'i tek şehirden satıldı

10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
10:04
Şenol Güneş’ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
10:00
6 Şubat depremlerin simge ismi: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
6 Şubat depremlerin simge ismi: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
09:48
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:11
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:36:55. #7.11#
SON DAKİKA: Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.