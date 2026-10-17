Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat\'ta Irak Meclis Başkanı Halbusi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat'ta Irak Meclis Başkanı Halbusi ile bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile bir araya geldi. Görüşme, Fidan'ın katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı 52'nci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında gerçekleşti.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile Bağdat'ta bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52'nci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA
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