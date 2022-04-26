Donetsk liderinden "Mariupol'deki Ukraynalı askerler Türkiye'ye tahliye edilmek istiyor" iddiası - Son Dakika
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Donetsk liderinden "Mariupol'deki Ukraynalı askerler Türkiye'ye tahliye edilmek istiyor" iddiası

26.04.2022 14:50
Donetsk liderinden "Mariupol'deki Ukraynalı askerler Türkiye'ye tahliye edilmek istiyor" iddiası

Geçtiğimiz günlerde Rusya tarafından ele geçirilen Mariupol'deki Azovstal fabrikasında direnen ve Azov taburu mensubu oldukları söylenen Ukrayna ordusu mensuplarının, Türkiye'ye tahliye edilmek istendiği ileri sürüldü.

Donetsk Halk Cumhuriyeti başkanı Denis Puşilin, Mariupol'deki Azovstal demir-çelik fabrikasında kuşatılan militanların pazarlık yaptıklarını ve Türkiye'ye gönderilmelerini istediklerini söyledi.

"TÜRKİYE'DE SİLAH BIRAKMAK İSTEMELERİ SAÇMALIK"

Türk Rus'ta yer alan habere göre Sovolyov Live radyo programına konuk olan Puşilin,"Ordumuza, Rus ordusuna başvurup en iyi şartlarda nasıl teslim olacakları konusunda pazarlık yapıyorlar. Kiev'e güvenmiyorlar. Tahliyenin Kiev'e değil, Ukrayna'nın kontrolünde olduğu bölgeye değil, Türkiye'ye yapılmasını istiyorlar." diye konuştu.

Puşilin, Ukrayna askerlerinin Türkiye'de silah bırakmak istediklerini iddia ederek bu talebi "Tabii ki bu teklif bir saçmalık" diye değerlendirdi.

"FABRİKADA 2 BİN UKRAYNALI ASKER VAR"

Rus kaynaklarına göre Azovstal fabrikasında halen 2 bin kadar Ukraynalı asker bulunuyor. Daha önce direneceklerini açıklayan ve Nazi Azov Taburu mensubu olduklarıbelirtilen askerler, teslim olmak için Rusya ile müzakereler yapıyor.

YORUMLAR (1)
  • Ali Saclı: Gelsin onlarda gelsin afganlar geldi suriyeliler geldi araplar afrikalilar ülke zaten mülteci kampı yada .. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Ukrayna, Donetsk, Rusya, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Donetsk liderinden "Mariupol'deki Ukraynalı askerler Türkiye'ye tahliye edilmek istiyor" iddiası - Son Dakika
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