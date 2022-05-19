DSÖ, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan insani koridor talep etti

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğünü açıkladı. Tedros, Lavrov'dan "Sağlık yardımı için Mariupol, Herson, Güney Zaporijya ve diğer kuşatılmış bölgelere güvenli erişim talep ettim" dedi.

DSÖ Genel Direktörü, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmesine dair "Dışişleri Bakanı Lavrov ile Rusya'nın küresel sağlık meselelerine katılımı, DSÖ ile çalışılması ve Ukrayna'daki sağlık durumu hakkında konuştum. Sağlık yardımı için Mariupol, Herson, Güney Zaporijya ve diğer kuşatılmış bölgelere güvenli erişim talep ettim. Siviller korunmalıdır" dedi.