Polonya'ya düşen füze dünyayı ayağa kaldırdı! Acil olarak toplanacak NATO gelişmeleri ele alacak

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı.
Aynı zamanda NATO üyesi ülke Polonya'da olayın ardından büyük bir hareketlilik yaşandı. Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı. Toplantının Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile istişarenin ardından düzenlendiğini belirten Müller, toplantının konusu hakkında şu an için bir bilgi veremeyeceğini, mümkün olması durumunda ilerleyen saatlerde kamuoyunu bilgilendirebileceklerini söyledi.
Polonya'nın NATO'nun 4. maddesinin kullanılmasına ilişkin konsültasyon ve analizlerde bulunduğunu ifade eden Başbakan Mateusz Morawiecki, Polonyalılara sükunetlerini korumaları, manipülasyonlara gelmemelerini, itidal ve sağduyu ile hareket etmeleri çağrısında bulundu. NATO anlaşmasının 4. maddesi müttefik ülkelerden birinin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve güvenliğini tehdit altında hissetmesi durumunda NATO üyelerini danışma için toplantıya çağırmasını içeriyor.
NATO ülkelerinin büyükelçileri bugün yapılacak acil toplantıda Polonya'ya füze düşmesini görüşecek. NATO Sözcülüğünden yapılan açıklamada, acil nitelikli toplantının, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında gerçekleştirileceği bildirildi. Brüksel'deki NATO karargahında bugün düzenlenecek toplantıda, Polonya'da iki kişinin ölümüne yol açan "trajik olayın" ele alınacağı belirtildi.
Füzeyi attığı öne sürülen Rusya Savunma Bakanlığı ise "Polonya medyası ve yetkililerinin Przewodow yerleşim alanına Rus füzelerinin düştüğü iddiasıyla ilgili açıklamaları, durumu tırmandırmak için kasıtlı bir provokasyondur. Ukrayna yakınlarındaki hedeflere herhangi bir saldırı yapılmadı" dedi.
Son Dakika › Dünya › Polonya'ya düşen füze dünyayı ayağa kaldırdı! Acil olarak toplanacak NATO gelişmeleri ele alacak - Son Dakika