Polonya'ya düşen füze dünyayı ayağa kaldırdı! Acil olarak toplanacak NATO gelişmeleri ele alacak - Son Dakika
Üye Girişi

Polonya'ya düşen füze dünyayı ayağa kaldırdı! Acil olarak toplanacak NATO gelişmeleri ele alacak

16.11.2022 08:19

Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir köye füze düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Füzenin Ukrayna ile savaş halindeki Rusya tarafından atılmış olabileceği iddiası dünyayı ayağa kaldırdı. Polonya hükümeti süreçle ilgili incelemelerin sürdürdüğünü açıklayıp teyakkuza geçerken NATO ise bugün acil olarak toplanıp yaşanan son gelişmeleri ele alacak.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı.

POLONYA'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Aynı zamanda NATO üyesi ülke Polonya'da olayın ardından büyük bir hareketlilik yaşandı. Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı. Toplantının Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile istişarenin ardından düzenlendiğini belirten Müller, toplantının konusu hakkında şu an için bir bilgi veremeyeceğini, mümkün olması durumunda ilerleyen saatlerde kamuoyunu bilgilendirebileceklerini söyledi.

NATO'NUN 4. MADDESİ ANALİZ EDİLİYOR

Polonya'nın NATO'nun 4. maddesinin kullanılmasına ilişkin konsültasyon ve analizlerde bulunduğunu ifade eden Başbakan Mateusz Morawiecki, Polonyalılara sükunetlerini korumaları, manipülasyonlara gelmemelerini, itidal ve sağduyu ile hareket etmeleri çağrısında bulundu. NATO anlaşmasının 4. maddesi müttefik ülkelerden birinin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve güvenliğini tehdit altında hissetmesi durumunda NATO üyelerini danışma için toplantıya çağırmasını içeriyor.

NATO ACİL TOPLANIYOR

NATO ülkelerinin büyükelçileri bugün yapılacak acil toplantıda Polonya'ya füze düşmesini görüşecek. NATO Sözcülüğünden yapılan açıklamada, acil nitelikli toplantının, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında gerçekleştirileceği bildirildi. Brüksel'deki NATO karargahında bugün düzenlenecek toplantıda, Polonya'da iki kişinin ölümüne yol açan "trajik olayın" ele alınacağı belirtildi.

RUSYA, FÜZE İDDİALARINI YALANLADI: SALDIRMADIK

Füzeyi attığı öne sürülen Rusya Savunma Bakanlığı ise "Polonya medyası ve yetkililerinin Przewodow yerleşim alanına Rus füzelerinin düştüğü iddiasıyla ilgili açıklamaları, durumu tırmandırmak için kasıtlı bir provokasyondur. Ukrayna yakınlarındaki hedeflere herhangi bir saldırı yapılmadı" dedi.

YORUMLAR
500
ABD'den kafaları karıştıran açıklama! Polonya'ya düşen füze hangi ülkeden fırlatıldı? ABD'den kafaları karıştıran açıklama! Polonya'ya düşen füze hangi ülkeden fırlatıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz, Rusya ile Ukrayna'yı aynı masa etrafında toplamaya gayret ederken, bu savaşın üçüncü ortağını bulmaya, çıkarmaya gerek... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz, Rusya ile Ukrayna'yı aynı masa etrafında toplamaya gayret ederken, bu savaşın üçüncü ortağını bulmaya, çıkarmaya gerek...

Ukrayna, Polonya, Rusya, Nato, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Polonya'ya düşen füze dünyayı ayağa kaldırdı! Acil olarak toplanacak NATO gelişmeleri ele alacak - Son Dakika


Son Dakika
09:31 Erdoğan'dan çok konuşulacak yanıt! Biden'ın 6 NATO üyesi ülke ile yaptığı toplantıya neden çağrılmadı?
09:27 Alex de Souza resmi imzayı attı! Artık o takımı çalıştıracak
09:17 İstiklal'i kana bulayan teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı
08:59 Yılmaz Vural'ın İstiklal Marşı önerisi sosyal medyayı salladı: Çok milliyetçiyiz ya!
08:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Farklı bir ırkçılığın içerisindesiniz
08:46 Polonya'ya düşen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk sözler: Rusya'nın açıklaması bizim için önemli
08:38 G20 sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal saldırısıyla ilgili sözleri dikkat çekti
08:27 ABD'den kafaları karıştıran açıklama! Polonya'ya düşen füze hangi ülkeden fırlatıldı?
08:24 Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da çekimler durduruldu
13:49 Teoman'ın şarkısının izinsiz kullanıldığı iddiasıyla açtığı davanın reddine karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2022 09:45:24. #1.12#
SON DAKİKA: Polonya'ya düşen füze dünyayı ayağa kaldırdı! Acil olarak toplanacak NATO gelişmeleri ele alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement