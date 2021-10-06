Üye Girişi
Dünya Sağlık Örgütü sıtma aşısının yaygın kullanımına yeşil ışık yaktı - Son Dakika
BBC

Dünya Sağlık Örgütü sıtma aşısının yaygın kullanımına yeşil ışık yaktı

06.10.2021 22:16
Dünya Sağlık Örgütü sıtma aşısının yaygın kullanımına yeşil ışık yaktı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çarşamba günü, özellikle Afrika'da çocukların ölümüne yol açan sıtmaya karşı tek onaylamış aşının yaygın olarak kullanılmasını önerdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çarşamba günü, özellikle Afrika'da çocukların ölümüne yol açan sıtmaya karşı tek onaylamış aşının yaygın olarak kullanılmasını önerdi.

Bu, her yıl yüz binlerce insanı öldüren bir hastalığa karşı büyük bir ilerlemeye işaret ediyor.

Sıtma, binlerce yıldır insanlığın en büyük sorunlarından biri ve çoğunlukla bebekleri ve küçük çocukları öldürüyor.

WHO; 2019'dan beri devam eden Gana, Kenya ve Malavi'deki pilot aşı programlarının başarısından sonra, RTS,S veya Mosquirix olarak bilinen aşının Sahra altı Afrika'da orta ila yüksek düzeyde hastalık taşıyanlar arasında yaygınlaştırılması gerektiğini açıkladı.

WHO Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bunun "tarihi bir an" olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, "Geliştirilmesi 30 yıldan fazla zaman alan RTS,S sıtma aşısı, halk sağlığında tarihin gidişatını değiştirecek" açıklamasında bulundu ve ekledi:

"(Bu) her yıl on binlerce genç hayat kurtarabilir."

WHO Küresel Sıtma Programı Direktörü Dr. Pedro Alonso da, "Bilimsel açıdan bakıldığında bu büyük bir buluş, halk sağlığı açısından bakıldığında ise bu tarihi bir başarı" dedi.

Alonso, "100 yılı aşkın bir süredir sıtma aşısı bulmaya çalışıyoruz, Afrikalı çocukların hayatını kurtaracak ve hastalanmalarını önleyecek" ifadelerini kullandı.

2019'da 386 bin Afrikalı sıtmadan öldü

Sıtma, Afrika'da COVID-19'dan çok daha ölümcül.

Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre, 2019'da sıtma nedeniyle 386 bin Afrikalı hayatını kaybetti.

Örgüt, sıtma vakalarının ve ölümlerinin % 94'ünün 1,3 milyar nüfuslu Afrika'da gerçekleştiğini söylüyor.

Hastalık, enfekte sivrisineklerin ısırıklarıyla insanlara bulaşan parazitlerden kaynaklanıyor. Bu parazitler tekrar üreyebilmek için kan hücrelerini işgal ve yok ediyor. Hastalık ateş, kusma ve yorgunluk gibi belirtiler gösteriyor.

Aşının çocuklardaki ciddi vakaları önleme başarısı yüzde 30 ancak onay alan tek aşı olması sebebiyle büyük önem taşıyor.

Bir sonraki adım fon bulmak

Uzmanlar, şimdiki zorluğun aşının üretimi ve dünyanın en yoksul ülkelerinden bir kısmına dağıtımı için fon bulmak olacağını söylüyor.

Aşıyı üreten İngiltere merkezli GSK şirketi, bugüne kadar WHO'nun pilot programlarına bağışlanan 10 milyona ek olarak, 2028'e kadar üretim maliyeti ile yüzde 5 kâr marjını aşmayacak bir ücrete, yılda 15 milyon doz aşı üretmeyi taahhüt etti.

Bu yıl WHO tarafından yürütülen küresel bir pazar araştırması, orta ila yüksek bulaşma oranının olduğu bölgelerde kullanılmaya başlanması halinde 2030'a kadar yıllık sıtma aşısı talebinin 50 ila 110 milyon doz olacağını hesaplamıştı.

Reuters, yoksul ülkelerin aşılamaya erişimini arttırmak amacıyla kurulmuş uluslararası bir kamu-özel ortaklığı olan Aşı İttifakı Gavi'nin Aralık ayında aşı programının nasıl fonlanacağını değerlendireceğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü sıtma aşısının yaygın kullanımına yeşil ışık yaktı
Dünya Sağlık Örgütü sıtma aşısının yaygın kullanımına yeşil ışık yaktı
Dünya Sağlık Örgütü sıtma aşısının yaygın kullanımına yeşil ışık yaktı

Dünya Sağlık Örgütü, COVIRAN Bereket, Afrika, Ölü, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya Sağlık Örgütü sıtma aşısının yaygın kullanımına yeşil ışık yaktı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı 21:55 Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu 20:55 Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi tek tek sıraladı 20:19 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi tek tek sıraladı
Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayına bağlanan komşu, katil zanlısının ismini verdi 20:04 Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayına bağlanan komşu, katil zanlısının ismini verdi Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar 19:00 Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Son anketten ezber bozan sonuçlar çıktı! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı 18:09 Son anketten ezber bozan sonuçlar çıktı! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı
Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti 17:12 Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı 15:51 Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
18:58 Mostafa Mohamed artık çok daha mutlu! İşte performansını bu kadar etkileyen detay
18:47 Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı
18:45 Bursa'da üzücü ölüm! Koronavirüs hastası çift, 3 gün arayla hayatlarını kaybetti
18:32 Damadını öldüren kayınpeder suçlamaları kabul etmedi: Kavga sırasında bıçağa çarptı
18:21 Erdoğan'ın "HDP, Akşener'i veto etti" sözlerinin ardından İYİ Partili Çelik'ten Haberler.com'a özel açıklama: Kuru bir siyasal manevra
18:19 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 6 Ekim 2021
17:59 Sarı-lacivertli takımda hasretle beklenen futbolcular sakatlıktan dönüyor! İşte forma giyecekleri tarih
17:53 74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü
17:38 Merdivenden düşerek öldüğü öne sürülmüştü! Asıl gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı
17:21 Son dakika! Uçuşa geçen Bitcoin, 55 bin dolar sınırına dayandı
Fenerbahçe-Galatasaray yakınlaşmasına Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı yorum: Hissetmiştim ben Fenerbahçe-Galatasaray yakınlaşmasına Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı yorum: Hissetmiştim ben         
22:11
Tolgay Arslan geri dönüyor! Süper Lig devine transferi için menajerine talimatı verdi Tolgay Arslan geri dönüyor! Süper Lig devine transferi için menajerine talimatı verdi         
21:51
Barcelona-Beşiktaş hattında trafik yeniden başladı! Bir dünya yıldızı daha Kartal oluyor Barcelona-Beşiktaş hattında trafik yeniden başladı! Bir dünya yıldızı daha Kartal oluyor         
20:31
CHP'li belediye başkanı Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek CHP'li belediye başkanı Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek         
20:17
Son Dakika: Bakan Koca'dan 3. doz aşı açıklaması: 2 doz mRNA aşısı yaptıranlar için gerek yok Son Dakika: Bakan Koca'dan 3. doz aşı açıklaması: 2 doz mRNA aşısı yaptıranlar için gerek yok         
19:38
Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı         
18:48
74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü 74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü         
17:54
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi         
15:33
Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum         
14:47
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 22:23:10. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Sağlık Örgütü sıtma aşısının yaygın kullanımına yeşil ışık yaktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement