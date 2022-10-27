Rus komutan nükleer bir saldırı durumunda hedeflerindeki iki ülkeyi açıkladı: Haritadan sileriz - Son Dakika
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Rus komutan nükleer bir saldırı durumunda hedeflerindeki iki ülkeyi açıkladı: Haritadan sileriz

27.10.2022 15:17

Rusya'nın Batı'ya gözdağı veren bu hamlesinin ardından açıklamalarda bulunan Albay Igor Korotchenko, Rusya'nın hedefindeki iki ülkenin ABD ve İngiltere olduğunu, gerçekleşecek bir nükleer saldırıyla bu ülkelerin haritadan silineceğini belirtti.

Rusya, ABD'ye yaptığı nükleer uyarıdan saatler sonra düğmeye bastı. Stratejik nükleer tatbikatla tüm dünyaya gözdağı veren Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıran bir açıklama geldi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Rus yetkili Rusya'nın hedefindeki iki ülkeyi açıkladı. Albay Igor Korotchenko, nükleer bir savaşın İngiltere ve ABD'yi haritadan sileceğini söyledi.

"MACRON BU MACERAYA KATILACAK BİRİ Mİ BİLMİYORUM"

Rus devlet medyasına konuşan Rus Albay şu ifadeleri kullandı: "Rusya'ya ilk nükleer saldırıyı kim başlatabilir? ABD ve İngiltere. Macron bu maceraya katılacak biri mi bilmiyorum... Asıl düşmanlarımızın kim olduğunu ve onları neyin beklediğini göstermemiz çok önemliydi."

"BU TATBİKAT DEĞİL GERÇEK BİR GÖREV OLSAYDI..."

Korotchenko, "Bu bir tatbikat değil gerçek bir görev olsaydı, İngiltere Atlantik Okyanusu'nun altında kalacaktı ve Amerika Birleşik Devletleri yerine Joseph Stalin'in adını taşıyan yeni bir deniz boğazı olacaktı" dedi.

"EĞER VURULURSAK GERÇEKTEN YAPACAĞIMIZ ŞEY BU"

Rus Albay sözlerine şöyle devam etti; "Mesaj gönderildi. Bu, uyandırmalı getirmeli ve zihinlerini temizlemelidir. Bu nükleer bir şantaj değil. Eğer vurulursak gerçekten yapacağımız şey bu."

PUTİN'DEN DÜNYAYA NET MESAJ: RİSK ÇOK YÜKSEK

Kremlin'den dün yapılan açıklamada, " Vladimir Putin'in önderliğinde kara, deniz ve hava stratejik caydırıcı güçlerle balistik ve seyir füzelerinin fırlatmalarının gerçekleştirildiği bir tatbikat düzenlendi' denildi. Rus devlet televizyonu Putin'in tatbikatları bir kontrol odasından izlediğini anları ekranlara getirdi. Aynı açıklamada 'Stratejik caydırıcı güçlerin eğitimi sırasında öngörülen görevler eksiksiz olarak tamamlandı. Tüm füzeler hedeflerine ulaştı' ifadelerine de yer verildi. Haberin Devamı Tu-95 uzun menzilli uçakların da yer aldı tatbikatı takip eden Putin, 'bölgesel ve küresel anlamda çatışma potansiyeli çok yüksek" ifadelerini kullandı.

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Vladimir Putin, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus komutan nükleer bir saldırı durumunda hedeflerindeki iki ülkeyi açıkladı: Haritadan sileriz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus komutan nükleer bir saldırı durumunda hedeflerindeki iki ülkeyi açıkladı: Haritadan sileriz - Son Dakika
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