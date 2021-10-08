Ukraynalı ressamdan Bakan Çavuşoğlu'na resim hediyesi

Ukrayna'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Ukraynalı ressam Olena Teliatnyk dereceye girmiş resmini hediye etti.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Lviv'deki ikinci günümüze hoş bir sürprizle başladık. Ukraynalı ressam Olena Teliatnyk bir yarışmada dereceye giren bayrağımız temalı resmini hediye etti. Türkiye-Ukrayna dostluğunun güzel bir simgesi olarak saklayacağım" ifadelerini kullandı.