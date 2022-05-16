Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti - Son Dakika

İsrail'in Ramat Gan şehrindeki İsrail Safari Parkı'nda doğada az rastlanan kum kedisi Felis Margarita yavruladı, yavrular ilgi odağı oldu.

DÜNYADA 10 BİN TANE KALDI

İsrail gazetesi Haaretz'den Ruth Schuster'in haberine göre Afrika ve Asya'daki çöllerde yaklaşık 10 bin çöl kedisi kaldı. Kısa süre öncesine kadar dünya genelindeki hayvanat bahçelerinde bu kedilerden 178 tane bulunuyor. 5 yavru ile birlikte bu sayı 183'e yükseldi.

Safari sözcüsü Sagit Horowitz 5 yavrunun annesinin Fransa'dan gelen Sabiyah; babasının ise İsveç'ten gelen Marib olduğunu belirtti. 5 yavrunun da bir aylık olduğu ve hepsinin hayatta kaldığı belirtildi.

İLK YAVRULAR ÖLMÜŞTÜ

Sabiyah'ın ilk yavrularının tümü hayatını kaybetmişti.

Yavru kum kedilerini çeken Yam Siton'un fotoğrafları;