Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti - Son Dakika
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Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti

16.05.2022 16:36
Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti

Dünyada sadece 10 bin tane kaldığı düşünülen ve çöl kedisi ismiyle de bilinen kum kedisi, İsrail'de yavruladı. Yeni dünyaya gelen yavru kum kedileri ise ilgi odağı oldu.

İsrail'in Ramat Gan şehrindeki İsrail Safari Parkı'nda doğada az rastlanan kum kedisi Felis Margarita yavruladı, yavrular ilgi odağı oldu.

DÜNYADA 10 BİN TANE KALDI

İsrail gazetesi Haaretz'den Ruth Schuster'in haberine göre Afrika ve Asya'daki çöllerde yaklaşık 10 bin çöl kedisi kaldı. Kısa süre öncesine kadar dünya genelindeki hayvanat bahçelerinde bu kedilerden 178 tane bulunuyor. 5 yavru ile birlikte bu sayı 183'e yükseldi.

Safari sözcüsü Sagit Horowitz 5 yavrunun annesinin Fransa'dan gelen Sabiyah; babasının ise İsveç'ten gelen Marib olduğunu belirtti. 5 yavrunun da bir aylık olduğu ve hepsinin hayatta kaldığı belirtildi.

İLK YAVRULAR ÖLMÜŞTÜ

Sabiyah'ın ilk yavrularının tümü hayatını kaybetmişti.

Yavru kum kedilerini çeken Yam Siton'un fotoğrafları;

Dünyada sadece 10 bin tane kaldığı söyleniyor! İsrail'de yeni doğan kum kedileri ilgi odağı oldu
Dünyada sadece 10 bin tane kaldığı söyleniyor! İsrail'de yeni doğan kum kedileri ilgi odağı oldu
Dünyada sadece 10 bin tane kaldığı söyleniyor! İsrail'de yeni doğan kum kedileri ilgi odağı oldu
Dünyada sadece 10 bin tane kaldığı söyleniyor! İsrail'de yeni doğan kum kedileri ilgi odağı oldu
Dünyada sadece 10 bin tane kaldığı söyleniyor! İsrail'de yeni doğan kum kedileri ilgi odağı oldu
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Dünyada sadece 10 bin tane kaldığı söyleniyor! İsrail'de yeni doğan kum kedileri ilgi odağı oldu Dünyada sadece 10 bin tane kaldığı söyleniyor! İsrail'de yeni doğan kum kedileri ilgi odağı oldu Dünyada sadece 10 bin tane kaldığı söyleniyor! İsrail'de yeni doğan kum kedileri ilgi odağı oldu Dünyada sadece 10 bin tane kaldığı söyleniyor! İsrail'de yeni doğan kum kedileri ilgi odağı oldu

Haaretz, İsrail, Afrika, Asya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti - Son Dakika


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