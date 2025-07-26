E3 Ülkelerinden İsrail\'e Çağrı

İNGİLTERE, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri liderleri, "İsrail hükümetini, yardım akışındaki kısıtlamaları derhal kaldırmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri liderleri, Batı Şeria ve Gazze'deki duruma ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, "Gazze'deki savaşın sona erdirilme vakti geldi. Tüm tarafları derhal ateşkes ilan ederek çatışmaları durdurmaya, tüm rehineleri serbest bırakmaya davet ediyoruz" denildi. Gazze halkının çektiği çilelere son vermek ve rehinelerin ailelerinin acısını dindirmek için müzakere edilmiş bir ateşkesin tek çözüm yolu olduğun altı çizilen açıklamada, "Hamas'ın silahlarını bırakması ve Gazze'nin geleceğinde herhangi bir rol üstlenmemesi şarttır. ABD, Katar ve Mısır'ın sürdürdüğü diplomatik girişimleri desteklediğimizi tekrar teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'de bir insani kriz yaşandığına dikkat çekilerek, "Sivil halkın su ve gıda gibi temel ihtiyaçlarının vakit kaybetmeden karşılanması gerekiyor. Sivillere temel insani yardımların ulaştırılmasının engellenmesi kabul edilemez. İsrail hükümetini, yardım akışındaki kısıtlamaları derhal kaldırmaya ve BM ile sivil toplum kuruluşlarının açlıkla mücadele görevlerini yerine getirebilmek için Gazze'ye girişini sağlamaya çağırıyoruz" denildi. İlhak tehditlerinin ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddet eylemlerinin iki devletli çözüm hedefini zayıflattığı vurgulandığı açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail egemenliğinin dayatılmasına kesinlikle karşıyız" ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de geçiş yönetimi, güvenlik düzenlemeleri ve insani yardımların dağıtımı gibi konularda sağlam ve güvenilir bir plan oluşturmak için BM dahil uluslararası ortaklarla iş birliği yapmaya hazır olduğunu bildiren E3 liderleri, bu planın, iki devletli çözüme yönelik önemli bir adım olarak İsrail güçlerinin çekilmesi ve Hamas'ın devre dışı bırakılmasıyla hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. E3 liderleri, İsrailliler, Filistinliler ve tüm bölge için kalıcı barış ve güvenliğe giden yolu açacak bir ateşkes ve siyasi süreci desteklemek için daha fazla adım atmaya hazır olduklarını da duyurdu.