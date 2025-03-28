Ekrem İmamoğlu'na Almanya'da Destek Mitingi

Haber: İlhan BABA

(KARLSRUHE)- Almanya Anayasa Mahkemesi'nin bulunduğu Karlsruhe kentinde, CHP Baden Birliği tarafından CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek mitingi düzenlendi. Almanya'nın çeşitli kentlerinden gelen bini aşkın kişi, "Hak, hukuk, adalet ve demokrasi" sloganları attı. Mitinge ayrıca, Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti (Die Linke), Yeşiller (Grüne) ve Hür Demokrat Parti (FDP) gibi Alman siyasi partiler de destek verdi.

CHP Baden Birliği Başkanı Cengiz Yavuz'un öncülüğünde gerçekleşen mitinge; Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti (Die Linke), Yeşiller (Grüne) ve Hür Demokrat Parti (FDP) gibi Alman siyasi partilerinin yanı sıra Karlsruhe Alevi Kültür Merkezi Cemevi ve birçok sivil toplum kuruluşu destek verdi.

Yavuz: "Bu mücadele 86 milyonun mücadelesidir"

Mitingde konuşan CHP Baden Birliği Başkanı Cengiz Yavuz, Türkiye'deki demokratik gerilemeye ve muhalefete yönelik baskılara dikkat çekti. Yavuz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yaşananlara atıfta bulunarak, "AKP iktidarı, seçimle kazanamadığını antidemokratik yollarla elde etmeye çalışıyor. Bu uygulamaları kabul etmiyoruz" dedi.

Yavuz, "Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmasının yalnızca CHP'ye değil, 86 milyonluk Türkiye halkına yönelik bir tehdit olduğunu" belirterek, "Cumhuriyetimizin temel ilkeleri hedef alınıyor, çok partili demokrasi yok edilmek isteniyor. Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu'nun değil, halkın geleceğine sahip çıkma mücadelesidir" diye konuştu.

Almanya'daki tüm demokratik kurumlara da çağrıda bulunan Yavuz, "İnsan hakları savunucularını, sendikaları, meslek örgütlerini ve siyasi partileri bu antidemokratik uygulamalara karşı ses çıkarmaya çağırıyoruz. Halkın iradesini yok sayanlara karşı susmayacağız" ifadelerini kullandı.

Mitingde atılan sloganlar dikkat çekti

Karlsruhe'deki mitingde, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Her şey çok güzel olacak" sloganları atılırken; mitinge katılanlar, "Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve demokrasinin yeniden tesis edilmesi için uluslararası dayanışmanın önemini" vurguladı.

CHP Baden Birliği'nin düzenlediği sandıklarda, Ekrem İmamoğlu için toplamda 6 bin 13 oy kullanıldığı bilgisi paylaşılırken, bu rakamın yurt dışında bir rekor olduğu belirtildi. Başkan Yavuz, oy kullanan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, bu desteğin halkın değişim arzusunun somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.