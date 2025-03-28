Ekrem İmamoğlu'na Almanya'da Destek Mitingi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Ekrem İmamoğlu'na Almanya'da Destek Mitingi

Karlsruhe'de CHP'nin düzenlediği mitingde, bini aşkın kişi Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

28.03.2025 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İlhan BABA

(KARLSRUHE)- Almanya Anayasa Mahkemesi'nin bulunduğu Karlsruhe kentinde, CHP Baden Birliği tarafından CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek mitingi düzenlendi. Almanya'nın çeşitli kentlerinden gelen bini aşkın kişi, "Hak, hukuk, adalet ve demokrasi" sloganları attı. Mitinge ayrıca, Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti (Die Linke), Yeşiller (Grüne) ve Hür Demokrat Parti (FDP) gibi Alman siyasi partiler de destek verdi.

CHP Baden Birliği Başkanı Cengiz Yavuz'un öncülüğünde gerçekleşen mitinge; Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti (Die Linke), Yeşiller (Grüne) ve Hür Demokrat Parti (FDP) gibi Alman siyasi partilerinin yanı sıra Karlsruhe Alevi Kültür Merkezi Cemevi ve birçok sivil toplum kuruluşu destek verdi.

Yavuz: "Bu mücadele 86 milyonun mücadelesidir"

Mitingde konuşan CHP Baden Birliği Başkanı Cengiz Yavuz, Türkiye'deki demokratik gerilemeye ve muhalefete yönelik baskılara dikkat çekti.  Yavuz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yaşananlara atıfta bulunarak, "AKP iktidarı, seçimle kazanamadığını antidemokratik yollarla elde etmeye çalışıyor. Bu uygulamaları kabul etmiyoruz" dedi.

Yavuz, "Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmasının yalnızca CHP'ye değil, 86 milyonluk Türkiye halkına yönelik bir tehdit olduğunu" belirterek, "Cumhuriyetimizin temel ilkeleri hedef alınıyor, çok partili demokrasi yok edilmek isteniyor. Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu'nun değil, halkın geleceğine sahip çıkma mücadelesidir" diye konuştu.

Almanya'daki tüm demokratik kurumlara da çağrıda bulunan Yavuz, "İnsan hakları savunucularını, sendikaları, meslek örgütlerini ve siyasi partileri bu antidemokratik uygulamalara karşı ses çıkarmaya çağırıyoruz. Halkın iradesini yok sayanlara karşı susmayacağız" ifadelerini kullandı.

Mitingde atılan sloganlar dikkat çekti

Karlsruhe'deki mitingde, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Her şey çok güzel olacak" sloganları atılırken; mitinge katılanlar, "Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve demokrasinin yeniden tesis edilmesi için uluslararası dayanışmanın önemini" vurguladı.

CHP Baden Birliği'nin düzenlediği sandıklarda, Ekrem İmamoğlu için toplamda 6 bin 13 oy kullanıldığı bilgisi paylaşılırken, bu rakamın yurt dışında bir rekor olduğu belirtildi. Başkan Yavuz, oy kullanan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, bu desteğin halkın değişim arzusunun somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ekrem İmamoğlu, Sivil Toplum, Cengiz Yavuz, Demokrasi, Karlsruhe, Politika, Türkiye, Almanya, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ekrem İmamoğlu'na Almanya'da Destek Mitingi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın En az 18 ev hasar aldı Bursa'da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın! En az 18 ev hasar aldı
CHP’li Özer: İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
CHP’nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli
Bakanlık duyurdu 7 ürün için piyasadan toplatma kararı Bakanlık duyurdu! 7 ürün için piyasadan toplatma kararı
Ramazan Bayramı’nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
Arka Sokaklar’da şok veda 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor
Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ soruşturması Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

17:59 Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
17:43 Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ soruşturması Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
07:43 Arka Sokaklar’da şok veda 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor
07:29 Ramazan Bayramı’nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
07:20 Bakanlık duyurdu 7 ürün için piyasadan toplatma kararı Bakanlık duyurdu! 7 ürün için piyasadan toplatma kararı
07:16 CHP’nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli
01:42 CHP’li Özer: İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
01:20 Bursa’da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın En az 18 ev hasar aldı Bursa'da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın! En az 18 ev hasar aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 18:35:26. #7.12#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'na Almanya'da Destek Mitingi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement