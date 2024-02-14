Emine Erdoğan, BM Kalkınma Programı Başkanı\'na teşekkür etti

Dünya

Emine Erdoğan, BM Kalkınma Programı Başkanı Achim Steiner'a, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde UNDP başta olmak üzere, destek sunan tüm BM ofislerinin çalışmalarının kıymetli olduğunu ifade ederek teşekkürlerini sundu. Emine Erdoğan, kültürlerin ve dinlerin sürdürülebilir olmayı öğütlediğini; öz yaşam biçimine dönülmesi gerektiğini söyledi.

BM Kalkınma Programı Başkanı Steiner, kendisinin daha önce BM Çevre Programı İcra Direktörlüğü tecrübesi olduğunu belirterek mevcut görevinde çevre temelli ve sürdürülebilir kalkınmayı önemsediğini ifade etti. Atık yönetiminin kendi çalışma alanlarında önemli bir yer kapladığını söyleyen BM Kalkınma Programı Başkanı Steiner, Emine Erdoğan'ın 'Sıfır Atık' konusunda yaptıklarının ve çabalarının dünya için anlamlı olduğunu, Türkiye'deki Sıfır Atık Projesi gibi önemli uygulamaların liderlik yapılarak küresele taşınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vazgeçilmez addedilen plastiklerin, hayatın her alanında kullanılması neticesinde, ciddi bir tehditle karşı karşıya olunduğu konuşulan görüşmede, Türkiye'de veya New York'ta yeniden bir araya gelinmesi gündeme getirildi.