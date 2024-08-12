En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu - Son Dakika
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Dünya

En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu

En İyi Keskin Nişancı Yarışması\'na Türk askerinin başarısı damga vurdu

5-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda ülkemizi temsil eden Özel Kuvvetler ve Kara Kuvvetleri personelimiz yarışmayı birinci ve ikinci sırada tamamladı.

12.08.2024 12:37
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Almanya'nın Hohenfels kentinde, 19 NATO Müttefiki ülkeden 36 takım en iyi Avrupa keskin nişancı takımı olmak için yarıştı. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı yarışmaya Türkiye'den 2 takım katıldı.

BİRİNCİ DE İKİNCİ DE BİZDEN

Her yıl düzenlenen ve günlerce süren yarışmada, keskin nişancı birlikleri kara navigasyonu, ileri düzey nişancılık, tıbbi simülasyonlar ve daha birçok alanda test ediliyor. Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda Türk Kara Kuvvetleri takımı 1'nci, Türk Özel Kuvvetleri takımı 2'nci olarak yarışmaya damga vurdu.

Sıralamada diğer ülkeler,

1. Türk Kara Kuvvetleri

2. Türk Özel Kuvvetler

3. Finlandiya/ABD

4. Yunanistan

En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu
En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu
En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu
En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu

Yunanistan, Almanya, Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Uğur Kart: HELAL OLSUN TÜRK ASKERİMİZE 153 1 Yanıtla
  • Erdinç Şimşek: Maşallah maşallah yiğitlere 116 2 Yanıtla
  • Battal Gazi: maşallah var olsun türkün ordusu 82 2 Yanıtla
  • mustafa aykanat: Helal size koç yiğitler. Allah sizleri daima muhafaza eylesin 81 1 Yanıtla
  • Veysi Karaman: iman bizde asker bizde 71 4 Yanıtla
  • caps lock: En iyi keskin nişancı kendini neden deşifre etsin. Bu nişancılar yarışma için yetişmiştir. 38 13 Yanıtla
  • Çelikk: paralı askerler 5 45 Yanıtla
  • Harun KÖSTEKÇİ: maşallah Allahınıza kurban 41 1 Yanıtla
  • BÜLENT SOĞUKBULAK: YÜCE RABBİM MUVAFFAK ETSİN AYAKLARİNA TAŞ DEĞDİRMESİN ORDUMUZA ASKERİMİZE POLİSİMİZE GÜÇ KUVVET İMAN SAĞLIK VERSİN İNŞALLAH ALLAH DEVLETİMİZE MİLLETMİZE ZEVAL VERMESİN TÜM MUSIBETLERDEN KÖTÜLÜKLERDEN KORUSUN İNŞALLAH BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN INŞALLAH 36 1 Yanıtla
  • Turan Okumuş: Bravo ?? ???? 31 4 Yanıtla
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