Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek

Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
16.02.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Epstein belgelerinde yer alan yazışmalarda, Katar'da planlanan bir darbe girişiminden Türkiye'nin haberdar olduğu ve ülkedeki Türk askeri varlığı nedeniyle planın rafa kaldırıldığı ifade edildi; söz konusu detay Körfez siyasetinde yeni bir tartışma başlattı.

Sapık milyarder Jeffrey Epstein dosyasındaki yazışmalarda, Katar'da planlanan bir askeri darbe girişiminden Türkiye'nin haberdar olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgede bulunmasının planı uygulanamaz hâle getirdiği iddia edildi.

Belgelerde yer alan ifadelere göre darbe planlayan taraflar, "Türkler içeride olduğu için askeri seçenek artık uygulanabilir değil" değerlendirmesi yaptı. Bu ayrıntı, küresel siyasi gündemde yeni bir tartışma başlattı.

2017 YILINDA KATAR'DA DARBE PLANI HAZIRLANMIŞ

Söz konusu dosyalarda yer alan ifadelere göre, 2017 yılında Katar'da bir darbe planının hazırlandığı, ancak ülkede konuşlu bulunan Türk askeri birliğinin varlığı nedeniyle operasyonun ertelendiği ya da rafa kaldırıldığı ileri sürüldü. Yazışmalarda geçen bu satırların planın uygulanmasının önündeki belirleyici unsur olarak Türkiye'yi gösterdiği iddia edildi.

Bu iddialar, Epstein belgelerinin 2025 ve 2026'da ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan milyonlarca sayfalık materyali kapsamaya devam ettiği dönemde gündeme geldi. İçeriğin gerçek karakteri ve uluslararası ilişkilerdeki etkisi tartışma konusu olurken, bölgedeki güç dengelerine ilişkin değerlendirmeler de bir kez daha mercek altına alındı.

TÜRKİYE DOHA'NIN YALNIZLAŞMASINI ENGELLEDİ

Bu tür yazışmalar, dış basında Katar ablukası ve Körfez siyaseti bağlamında da analiz ediliyor. 2017'de Körfez ülkeleri arasındaki krizin yaşandığı dönemde Türkiye'nin Katar'a askeri ve siyasi desteğini genişlettiği biliniyor; bu da Doha'nın yalnızlaşmasını engelleyen önemli bir faktör olarak görülüyor.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Türkiye, Körfez, Katar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek - Son Dakika

Avrupa ülkesinden bir ilk Epstein dosyası için özel ekip kuruldu Avrupa ülkesinden bir ilk! Epstein dosyası için özel ekip kuruldu
Putin’i küplere bindiren “kurbağa zehri“ iddiası Jet açıklama geldi Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Manisa’da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı Manisa'da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı

10:31
Arda Güler’e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
Arda Güler'e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
10:24
LeBron James’in İsrail için söyledikleri olay oldu
LeBron James'in İsrail için söyledikleri olay oldu
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
08:47
İran istihbaratı duyurdu Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 11:11:35. #7.13#
SON DAKİKA: Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.