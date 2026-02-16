Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek

Sapık milyarder Jeffrey Epstein dosyasındaki yazışmalarda, Katar'da planlanan bir askeri darbe girişiminden Türkiye'nin haberdar olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgede bulunmasının planı uygulanamaz hâle getirdiği iddia edildi.

Belgelerde yer alan ifadelere göre darbe planlayan taraflar, "Türkler içeride olduğu için askeri seçenek artık uygulanabilir değil" değerlendirmesi yaptı. Bu ayrıntı, küresel siyasi gündemde yeni bir tartışma başlattı.

2017 YILINDA KATAR'DA DARBE PLANI HAZIRLANMIŞ

Söz konusu dosyalarda yer alan ifadelere göre, 2017 yılında Katar'da bir darbe planının hazırlandığı, ancak ülkede konuşlu bulunan Türk askeri birliğinin varlığı nedeniyle operasyonun ertelendiği ya da rafa kaldırıldığı ileri sürüldü. Yazışmalarda geçen bu satırların planın uygulanmasının önündeki belirleyici unsur olarak Türkiye'yi gösterdiği iddia edildi.

Bu iddialar, Epstein belgelerinin 2025 ve 2026'da ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan milyonlarca sayfalık materyali kapsamaya devam ettiği dönemde gündeme geldi. İçeriğin gerçek karakteri ve uluslararası ilişkilerdeki etkisi tartışma konusu olurken, bölgedeki güç dengelerine ilişkin değerlendirmeler de bir kez daha mercek altına alındı.

TÜRKİYE DOHA'NIN YALNIZLAŞMASINI ENGELLEDİ

Bu tür yazışmalar, dış basında Katar ablukası ve Körfez siyaseti bağlamında da analiz ediliyor. 2017'de Körfez ülkeleri arasındaki krizin yaşandığı dönemde Türkiye'nin Katar'a askeri ve siyasi desteğini genişlettiği biliniyor; bu da Doha'nın yalnızlaşmasını engelleyen önemli bir faktör olarak görülüyor.