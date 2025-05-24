Erdoğan, Dolmabahçe\'de Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin geçiş dönemi Devlet Başkanı Ahmed Şara ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Erdoğan, Şara'yı resmi törenle karşıladı.

Basına kapalı yapılan görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin yanı sıra bazı yetkililer de katıldı.

Erdoğan-Şara görüşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Mayıs'ta Riyad'da Suriye lideriyle gerçekleştirdiği buluşmanın ardından geldi.

Trump, Şara ile yaptığı görüşme öncesinde de ABD'nin Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldıracağını açıklamıştı.

Bu görüşmeyle birlikte bir Amerikan başkanı 25 yıl sonra ilk kez bir Suriye lideriyle bir araya gelmiş oldu.

Trump-Şara buluşmasının gerçekleşmesinde Suudi Arabistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de önemli rol oynaması, Ankara'nın bölgesel diplomaside artan etkisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Nitekim Trump'ın, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da telekonferans yöntemiyle davet etmesi, Washington'un Türkiye ile geliştirdiği işbirliğine verdiği önemin bir yansıması olarak yorumlandı.

Erdoğan görüşmede ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılmasının "tarihi önemde" olduğunu kaydetmişti.

Görüşmeye meclisteki grup toplantısında da değinen Erdoğan, Türkiye'nin "barış diplomasisinin küresel merkezi haline geldiğini" söylemişti