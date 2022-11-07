Suyun içinde amansız mücadele! Bufolo, kendisine saldıran 5 aslana böyle karşı koydu

Vahşi doğada zaman zaman olağanüstü durumlar da yaşanıyor. Bir bufalonun normal şartlarda tek başına 5 erkek aslanla baş etmesi oldukça zor. Fakat bu bufalo almış olduğu darbelere rağmen pes etmeyip aslanları kendinden uzaklaştırmayı başararak hayatta kalma mücadelesinde "Ben buradayım" diyor.

Kendini boynuzlarıyla savunan ve bunda da oldukça başarılı olan bufalonun aslanları savuşturduğu anlar anbean kameralara yansıyor.