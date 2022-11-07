Suyun içinde amansız mücadele! Bufolo, kendisine saldıran 5 aslana böyle karşı koydu - Son Dakika
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Suyun içinde amansız mücadele! Bufolo, kendisine saldıran 5 aslana böyle karşı koydu

07.11.2022 13:11
Suyun içinde amansız mücadele! Bufolo, kendisine saldıran 5 aslana böyle karşı koydu

5 erkek aslan tarafından saldırıya uğrayan bufalo, dakikalarca aslanlara karşı direnerek hayatta kalmayı başardı. Suyun içerisinde yaşanan hayatta kalma mücadelesi nefes kesti.

Vahşi doğada zaman zaman olağanüstü durumlar da yaşanıyor. Bir bufalonun normal şartlarda tek başına 5 erkek aslanla baş etmesi oldukça zor. Fakat bu bufalo almış olduğu darbelere rağmen pes etmeyip aslanları kendinden uzaklaştırmayı başararak hayatta kalma mücadelesinde "Ben buradayım" diyor.

Kendini boynuzlarıyla savunan ve bunda da oldukça başarılı olan bufalonun aslanları savuşturduğu anlar anbean kameralara yansıyor.

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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suyun içinde amansız mücadele! Bufolo, kendisine saldıran 5 aslana böyle karşı koydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suyun içinde amansız mücadele! Bufolo, kendisine saldıran 5 aslana böyle karşı koydu - Son Dakika
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