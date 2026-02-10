Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Ermenistan\'dan kritik hamle: ABD\'den 11 milyon dolara İHA aldılar
10.02.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Erivan'da Ermenistan ile 11 milyon dolarlık İHA satışını içeren savunma anlaşmasını duyurdu; Paşinyan, iş birliğinin savunmayı güçlendireceğini belirtirken, iki ülke nükleer enerji alanında da mutabakata vardı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

11 MİLYON DOLARLIK İHA SATIŞI

JD Vance, Ermenistan'a 11 milyon dolar değerinde V-BAT tipi gözetleme amaçlı insansız hava aracı satışı için savunma anlaşması yaptıklarını açıkladı. Vance, satışı yapılan İHA'ların Ermenistan'ın güvenliği için kullanılacağını belirterek, bu anlaşmanın ABD savunma teknolojisi sektörü açısından da yeni iş ve yatırım fırsatları yaratacağını söyledi. Görüşme sırasında Paşinyan ve Vance'in İHA'yı birlikte incelediği fotoğraflar paylaşıldı.

Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

"PAŞİNYAN İLE ÇOK İYİ BİR İLİŞKİ KURDUK"

Azerbaycan ile yürütülen barış sürecine de değinen Vance, barışın geçmişe değil geleceğe odaklanan liderlerle mümkün olacağını vurguladı. Vance, "Başbakan Paşinyan hem benimle hem de ABD Başkanı Donald Trump ile çok iyi bir ilişki kurdu. Yalnızca Ermenistan için değil, Ermenistan ve ABD için ortak bir refah inşa ediyoruz" dedi.

Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

PAŞİNYAN: SAVUNMAMIZ GÜÇLENECEK

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD ile askeri ve savunma iş birliği alanında önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. Paşinyan, imzalanan anlaşmanın Ermenistan'ın savunma kapasitesini güçlendireceğini ve gelecekteki iş birlikleri için sağlam bir temel oluşturacağını ifade etti.


Teknoloji, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    İsrailin gardaşı aliyev 49 7 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Cacık olmaz dert degil 33 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    İsrail’den de Aliyev iha alıyor 4 1 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Ne var bunda Gayet normal adam ülkesi için silah alıyor bunu herkes yapıyor.. Zaten ABD satmak için müşteri arıyor alsana müşteri 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı
İşte Türkiye’nin en kalabalık köyü Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu Yedişer kez müebbet hapis talebi 7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu! Yedişer kez müebbet hapis talebi
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı

15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:34
Tedesco’dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt
Tedesco'dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 15:17:23. #7.11#
SON DAKİKA: Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.