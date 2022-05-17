Ermenistan karıştı! Paşinyan muhalifleri yolları kapattı: 286 gözaltı - Son Dakika
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Ermenistan karıştı! Paşinyan muhalifleri yolları kapattı: 286 gözaltı

17.05.2022 13:55

Ermenistan'ın başkenti Erivan sokaklarında toplanarak yolları kapatan 286 gösterici polis tarafından gözaltına alındı. Paşinyan muhalifleri, Ermenistan'ın dış politika hamlelerine karşı çıkıyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın dış politikadaki adımlarından rahatsız olan Ermenistan muhalefeti, 2 Mayıs'tan beri Başbakan Paşinyan'ın istifasını talep eden, "sivil itaatsizlik" eylemlerini sürdürüyor.

SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Bu tarihten itibaren başta başkent Erivan olmak üzere birçok kentte toplanan göstericiler aralıklarla taşkınlıklar çıkardı. Yolları kapatan ve parlamento binasına yürümeye çalışan göstericilere polis anında müdahale ederken, sabah saatlerinde Erivan sokaklarında yine benzer görüntüler yaşandı.

Son dakika haberleri: Ermenistan'da muhalifler yolları kapattı: 286 gözaltı

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Gruplar halinde sokaklara çıkan muhalifler, sloganlar atarak çöp konteynerlerini yollara çekti. Araç geçişlerini durduran eylemcilerin bazıları yola otururken bazıları ise bariyerler oluşturmaya çalıştı. Polis, hemen hemen birçok sokak ve caddede başlayan yol kesme eylemlerine müdahale ederken, eylemciler de polise direnmeye çalıştı.

Son dakika haberleri: Ermenistan'da muhalifler yolları kapattı: 286 gözaltı

286 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaşanan arbedelere rağmen parlamento binasına ulaşmaya çalışan ve yollara barikat kuran göstericiler, polisler tarafından gözaltına alındı. Araçlara bindirilen yüzlerce protestocu karakola götürülürken, polis birçok noktada güvenlik önlemlerini artırdı. Ermenistan İçişleri Bakanlığı sabah saatlerinde başlayan yol kapatma eylemlerine yapılan müdahaleler sırasında şu ana kadar 286 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı. Ermenistan muhalefet bloğu ise gün içinde Ermeni halkını yine meydanlara ve caddelere çağırarak protestolarını sürdürmelerini istedi.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Ermenistan karıştı! Paşinyan muhalifleri yolları kapattı: 286 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ermenistan karıştı! Paşinyan muhalifleri yolları kapattı: 286 gözaltı - Son Dakika
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