-
Eski Rus asker ve analistten savaşa dair "kötüye gidiyoruz" itirafı: Ukrayna yakında 1 milyon askeri cepheye sürecek - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Rus asker ve analistten savaşa dair "kötüye gidiyoruz" itirafı: Ukrayna yakında 1 milyon askeri cepheye sürecek

17.05.2022 15:31
Eski Rus asker ve analistten savaşa dair "kötüye gidiyoruz" itirafı: Ukrayna yakında 1 milyon askeri cepheye sürecek

Rus devlet televizyonunda konuşan askeri analist ve emekli albay Mikhail Khodarenok "Durum bizim için açıkça daha da kötüleşecek, tamamen jeopolitik izolasyon içindeyiz bu normal bir durum değil." tespitini yaptı. Khodarenok, Ukrayna'nın yakında Batılı ülkeler tarafından eğitilmiş ve modern silahlarla donatılmış 1 milyonu aşkın askeri cepheye süreceğini ileri sürdü.

Rus televizyonlarında eski bir Rus komutandan savaşla ilgili bir yenilgi itirafı geldi. Medyanın tek ses hale getirildiği ve Putin'in Ukrayna'da zafere koştuğunu belirten uyduruk anlatı, Pazartesi akşamı Rus devlet televizyonu Rossiya-1'deki bir yorumcunun sözleriyle tuz buz oldu.

"İŞLER KÖTÜ GİTTİ, GÖRÜNÜŞE GÖRE DAHA DA KÖTÜLECEK"

Eski bir komutan olan ve halihazırda medyada analizler yapan Mikhail Khodarenok, resmi televizyonda Ukrayna'daki savaşın kötüye gittiğini ve görünüşe göre daha da kötüleşeceğini söyledi.

"ŞU AN TÜM DÜNYA RUSYA'YA KARŞI"

Khodarenok, ayrıca, Rusya'nın halihazırda jeopolitik olarak tamamen izole edildiğini ve tüm dünyayı karşısına aldığını söyledi: "İtirafta bulunmaktan ne kadar nefret etsek de, gerçekte bütün dünya bize karşı. Ve bu durumdan kurtulmalıyız."

"SÖZÜ KESİLMEYE ÇALIŞILDI"

Programdaki Kremlin propagandistlerinden Olga Skabeyeva tarafından defalarca sözü kesilmeye çalışıldı.

Eski Rus komutandan televizyonda yenilgi itirafı: Kötüye gidiyor, daha da kötüleşecek
YORUMLAR
500
Ukrayna: Harkov çevresindeki Rus güçlerini püskürttük, askerlerimiz Rusya sınırında Ukrayna: Harkov çevresindeki Rus güçlerini püskürttük, askerlerimiz Rusya sınırında

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski Rus asker ve analistten savaşa dair 'kötüye gidiyoruz' itirafı: Ukrayna yakında 1 milyon askeri cepheye sürecek - Son Dakika


Son Dakika
15:30 CHP'li Seyit Torun'dan Kadıköy Belediyesi hakkında açıklama: Algı operasyonunun yeni halkası
15:19 Enginar soyma işi yapan üç kişi, bir mühendisten fazla gelir elde ediyor! Günde 1500'e yakın enginar soyarak 30 bin lira kazanıyorlar
15:18 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan iktidara: SADAT'larınız, kumpaslarınız sizi kurtarmaya yetmeyecek!
15:14 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sanem ve Çolpan yeniden bir araya gelecek mi?
15:11 Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na: HDP'nin yüzde 11-12'lik oyu olmasa 50+1'de çok zorlanırlar
14:55 Selman Güler'in Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olmadan önce çektiği video yürek parçaladı: Bu yolun geri dönüşü yok
14:50 Gece oteldeki yatağında yatan kadın, sabah kalktığında otel çalışanını kendisine tecavüz ederken yakaladı
14:48 Pitbull cinsi köpeği ağızlıksız ve tasmasız serbest bırakan kişiye 14 bin TL cezası verildi
14:47 Üç Kız Kardeş, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Nesrin, kızı Türkan'ın evliliğini kurtarmak için hangi hamleleri yapacak? İşte detaylar
14:40 İki model Crystal Foster ve Beth Adams tekme tokat kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 15:34:55. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Rus asker ve analistten savaşa dair "kötüye gidiyoruz" itirafı: Ukrayna yakında 1 milyon askeri cepheye sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement