Rus televizyonlarında eski bir Rus komutandan savaşla ilgili bir yenilgi itirafı geldi. Medyanın tek ses hale getirildiği ve Putin'in Ukrayna'da zafere koştuğunu belirten uyduruk anlatı, Pazartesi akşamı Rus devlet televizyonu Rossiya-1'deki bir yorumcunun sözleriyle tuz buz oldu.
Eski bir komutan olan ve halihazırda medyada analizler yapan Mikhail Khodarenok, resmi televizyonda Ukrayna'daki savaşın kötüye gittiğini ve görünüşe göre daha da kötüleşeceğini söyledi.
Khodarenok, ayrıca, Rusya'nın halihazırda jeopolitik olarak tamamen izole edildiğini ve tüm dünyayı karşısına aldığını söyledi: "İtirafta bulunmaktan ne kadar nefret etsek de, gerçekte bütün dünya bize karşı. Ve bu durumdan kurtulmalıyız."
Programdaki Kremlin propagandistlerinden Olga Skabeyeva tarafından defalarca sözü kesilmeye çalışıldı.
Son Dakika › Dünya › Eski Rus asker ve analistten savaşa dair 'kötüye gidiyoruz' itirafı: Ukrayna yakında 1 milyon askeri cepheye sürecek - Son Dakika