Fabrikada çatışma devam ediyor! Azov Taburunun son görüntüleri yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Fabrikada çatışma devam ediyor! Azov Taburunun son görüntüleri yayınlandı

06.05.2022 09:05

Ukrayna ordusuna bağlı Azov Taburu, Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasının son görüntülerini yayınladı. Fabrika içinde hala çok sayıda sivilin olduğu belirtilirken, bölgede elektrik ve su şebekelerinin olmadığını aktardı.

Kuşatma altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azvostol fabrikasına Rus ordusunun saldırıları devam ediyor. Ukrayna ordusuna bağlı Azov Taburu, Azovstal fabrikasının son görüntülerini yayınlarken, Birleşmiş Milletler (BM) fabrikada kaç sivilin kaldığının net olmadığını aktardı.

"DAHA FAZLA İNSAN ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

BM Sözcüsü Stephane Dujarric gazetecilere verdiği demeçte, bölgeden bilgi toplamanın "son derece zorlu" olduğunu belirterek, "Tam bir rakam vermek bizim için çok zor. Elbette, ICRC (Uluslararası Kızıl Haç Komitesi) ile ortaklaşa çalışmaya, hem Ukrayna hem de Rusya'nın en üst seviyeleriyle Mariupol bölgesi ve Ukrayna'dan daha fazla insan çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

344 KİŞİ ŞEHİRDEN TAHLİYE EDİLDİ

Tahliyelerden sorumlu Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk ise dün yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra Mariupol'den 344 kişinin tahliye edildiğini aktarmış, "Mariupol'de açılan insani koridor üzerinden 344 kişi tahliye edildi. Kadınlar, çocuklar, yaşlı insanlar Mariupol, Berdyansk, Tokmak ve Vasilywvka şehirlerinden tahliye edildiler ve Zaporijya'ya getirildiler. Bu da küçük bir zaferdir. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komisyonu çalışanlarına, insani koridorda görev alanlara, şoförlere ve Acil Durumlar Servisi çalışanlarına teşekkürler. Mariupol insani operasyonu devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

"MARİUPOL'DE 20 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Mariupol Belediyesi, Rus ordusunun saldırıları sonucu kentte 20 bin kişinin hayatını kaybettiğini öne sürerek, "İşgalciler şehrimizi yıktı, şehirde yaşayan 20 bin kişiyi öldürdü ve şimdi de tabelaları değiştiriyorlar. İnsanlar susuz, gıdasız ve sağlık ekipmanları yetersiz. Elektrik ve su şebekeleri de yok" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Rus ordusunun Azovstal çelik fabrikasına girmesinden sonra Ukrayna, Harkiv ve İzyum yönlerinde saldırıya geçti! Rus ordusunun Azovstal çelik fabrikasına girmesinden sonra Ukrayna, Harkiv ve İzyum yönlerinde saldırıya geçti! BM, Mariupol ve çevresinden 300 sivilin daha tahliye edildiğini bildirdi BM, Mariupol ve çevresinden 300 sivilin daha tahliye edildiğini bildirdi

Mariupol, Ukrayna, Rus, su, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Fabrikada çatışma devam ediyor! Azov Taburunun son görüntüleri yayınlandı - Son Dakika


Son Dakika
11:41 Annenin acımasızlığı pes dedirtti! Kızını ayağından zincirle bağladı, komşular yardım çığlıklarına koştu
11:29 Ukrayna, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasında mahsur kalan 500 vatandaşını daha tahliye etti
11:29 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 14,90 seviyelerinde seyrediyor
11:19 Kim Kardashian'ın kaset oyunu ifşa oldu! Cinsel ilişki videosunu bilerek internete sızdırmış
10:54 Zonguldak'ta kız çocuklarına cinsel istismarda bulunan tutuklu sayısı artıyor: Toplamda 14 kişi demir parmaklıklar ardına yollandı
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 899 liradan işlem görüyor
11:08 Tuzla Tersanesi'ndeki bir gemide gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi: 5 işçi yaralandı
11:02 1 Mayıs'ta bombalı saldırı hazırlığındaydılar! Yakalanan 6 kişi adliyeye sevk edildi
10:50 Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'nın önünden Soylu'ya seslendi: Görevin bittiği zaman tutuklanacaksın!
10:41 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı andı: Bundan 50 yıl önce idam edildiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 11:51:42. #1.13#
SON DAKİKA: Fabrikada çatışma devam ediyor! Azov Taburunun son görüntüleri yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement