Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesi sona erdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre; Rusya, Ukrayna ve Türkiye heyetlerinin yarın İstanbul'da görüşmelerin süreceği öğrenildi.
Son Dakika › Dünya › Fidan ve Rus Heyeti Görüştü - Son Dakika
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